Болгарская церковь отклонила предложение патриарха Кирилла провести Всеправославный собор для обсуждения автокефалии украинской церкви. Таким образом, РПЦ лишился в этом вопросе поддержки одного из своих главных единомышленников.

Созыв Всеправославного собора поддержали только три участника Синода Болгарской церкви. Восемь, в том числе патриарх Неофит, были против, сообщает её сайт. Глава РПЦ, патриарх Кирилл в начале месяца призвал все православные церкви начать обсуждение ситуации по украинскому вопросу. По его мнению, односторонние действия Константинопольского патриархата могут привести к крайне тяжёлым последствиям для единства мирового православия. Синод Болгарской церкви передал рассмотрение письма патриарха специально созданной комиссии для обсуждения украинской автокефалии.

Месяц назад Вселенский патриарх Варфоломей Первый назначил в Киев двух своих представителей в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской церкви. РПЦ на это крайне резко отреагировала и объявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата, а также больше не будет поминать Вселенского патриарха на богослужениях. Между тем Синод Элладской православной церкви, который на этой неделе заседал в Афинах, отказался официально обсуждать вопрос о предоставлении автокефалии Украине. Признав, что греческую церковь эта тема очень беспокоит.

Священный синод Константинопольского патриархата соберётся уже во вторник. На заседании, которое продлится несколько дней, может быть по некоторым данным принято решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви.