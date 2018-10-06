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10:00, 06 октября 2018

Болгарская церковь отклонила предложение патриарха Кирилла провести Всеправославный собор

Болгарская церковь отклонила предложение патриарха Кирилла провести Всеправославный собор для обсуждения автокефалии украинской церкви. Таким образом, РПЦ лишился в этом вопросе поддержки одного из своих главных единомышленников.

Созыв Всеправославного собора поддержали только три участника Синода Болгарской церкви. Восемь, в том числе патриарх Неофит, были против, сообщает её сайт. Глава РПЦ, патриарх Кирилл в начале месяца призвал все православные церкви начать обсуждение ситуации по украинскому вопросу. По его мнению, односторонние действия Константинопольского патриархата могут привести к крайне тяжёлым последствиям для единства мирового православия. Синод Болгарской церкви передал рассмотрение письма патриарха специально созданной комиссии для обсуждения украинской автокефалии.

Месяц назад Вселенский патриарх Варфоломей Первый назначил в Киев двух своих представителей в рамках подготовки к предоставлению независимости Украинской церкви. РПЦ на это крайне резко отреагировала и объявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата, а также больше не будет поминать Вселенского патриарха на богослужениях. Между тем Синод Элладской православной церкви, который на этой неделе заседал в Афинах, отказался официально обсуждать вопрос о предоставлении автокефалии Украине. Признав, что греческую церковь эта тема очень беспокоит.

Священный синод Константинопольского патриархата соберётся уже во вторник. На заседании, которое продлится несколько дней, может быть по некоторым данным принято решение о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

Комментарии

18

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traxau_okurka 06 октября 2018 | 10:09

Сосать, казнокрад в рясе!!!!)))))))))))))

lenin3 06 октября 2018 | 10:16

traxau_o



"ПНХ,Гундяй!"-сказали гордые болгары из бывшей,как считальсь,братской 16-й республики СССР...)))

danko1 06 октября 2018 | 10:27

lenin3: Все церкви разных стран презирают гэбэшника Гундяева и его торговый дом.
Да и какое значение имеет кому принадлежит храм, если Бог един.
Но доход разным попапам идет. Только для них имеет большое значение, что такой жирный кусок отваливается.
Гундяеву и в России храмы, построенные прихожанами и государством не должны принадлежать, т.к. РПЦ по приказу Сталина и КГБ возникла только в 1943 г.
Да и мало кому сейчас попы нужны. Люди в большинстве своём в поводырях не нуждаются, сами умеют думать.
А все церковные обряды, отпущение грехов- пустота и сказки, театральные представления.
Христос призывал молиться в Духе, а не в храме. Главное по совести жить.

protvik 06 октября 2018 | 11:07

danko1: какой он Патриарх-поп воришка, подельник чекиста. немудрено, что от него отвернулась и болгарская церковь

danko1 06 октября 2018 | 11:15

protvik: Он даже по церковным канонам не патриарх, т.к. владеет собственностью: огромной квартирой в дому на Набережной, которую приватизировал, а патриархам запрещено вообще владеть собственностью.
И наверное, это не единственная его собственность.
Да и Заповеди нарушать гэбэшнику Гундяеву обычное дело, он не Богу, а Кремлю служит.

stopkran1969 06 октября 2018 | 10:16

В константинополе синод не сильно жалует раскольников из секты РПЦ.

oneoretwo 06 октября 2018 | 10:17

...не имея "водительской лицензии", товарисч гундяиф, а.к.а. пыльный гундяй, пытается спорить и ругаться с "гаишниками"...

seryj_wolk 06 октября 2018 | 10:32

Если рфия выбрала роль изгоя, то и ее церковь, поддерживающая власть, тоже изгой. Со всеми вытекающими.

curhatuy6 06 октября 2018 | 10:38

"Бедный, бедный" - Гундяев... Не подсуетился насчет "ярлыка на княжение". А получилось как на дороге. Все едут с правами. А тут начал качать права у константинопольского
гаишника. А прав то НЕТ:)))

zibex 06 октября 2018 | 10:40

Сгиньте, самозванцы! - сказали болгарские церковники сектантам РПЦ МП

srk2658lu 06 октября 2018 | 10:50

Гундяев следовал в фарватере Путина.
У того начались проблемы и у этого тоже.
Всё закономерно.
Надо было трезво мыслить по поводу аннексии Крыма и войны в Донбассе.

ft18 06 октября 2018 | 10:55

srk2658lu: Там по пути уже не фарватер, а полосы минных заграждений... и поглотит холодная путина каракку Гундяя...

danko1 06 октября 2018 | 10:56

srk2658lu: Так Путин и поставил Гундяева на правление торговым домом РПЦ и служение Кремлю после странной смерти Алексия, который даже не пожелал принять гэбэшника Путина.

ft18 06 октября 2018 | 10:52

Провал агента Гундяя.

grishakras 06 октября 2018 | 10:52

Не достойно, - на старости , все время получать щелчки по носу.

spolutornyy 06 октября 2018 | 10:53

Даже если и получит автокефалию УПЦ, то всё равно это ничего не изменит к лучшему в обществах Украины и России.

(комментарий скрыт)

cromwel 06 октября 2018 | 10:59

Что, друзья-болгары предали и послали? Им европа и Америка важнее.

fantforbarbi 06 октября 2018 | 11:16

Cижу и думаю))).Но вот реанимировали это Православие))). Оглядываюсь назад ).Что хорошего стране принесла эта братия??? Н И Ч Е Г О.
Зачем все эти люди обществу??? Властям то понятно зачем - иделогия ( всяка власть от Бога) , а людям то зачем ??? Я тоже,как многие очень заблуждался относительно религии вообще.
Много прошло времени уже,выводы однозначные.

(комментарий скрыт)

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