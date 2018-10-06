Times: Российские тролли могут вести кампанию по дезинформации британских подростков в соцсетях

Российские тролли могут вести кампанию по дезинформации британских подростков в соцсетях. Как утверждает газета The Times, в своих учетных записях они используют образы западных знаменитостей.

Позиционируя себя фанатами Гарри Поттера или Эммы Уотсон российские тролли пытаются посеять раздор между подростками, пишет The Times. Газета утверждает, что аккаунты запускают ложную информацию о «деле Скрипалей», Брекзите или референдуме о независимости Шотландии. Также с помощью учетных записей, которые, как пишет издание, контролируются Кремлем, тролли пытаются убедить молодых людей во вреде прививок и ГМО, а также призывают выходить на политические акции протеста. Для такой дезинформации, как отмечается, используются аккаунты в Инстаграме, Твиттере, Тумблире и Ютьубе. Собеседники The Times утверждают, что атака идет со стороны Агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и называют «фабрикой троллей».

Россия неоднократно отрицала причастность «троллей» к дезинформации относительно Брекзите.