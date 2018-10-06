Times: Российские тролли могут вести кампанию по дезинформации британских подростков в соцсетях
Российские тролли могут вести кампанию по дезинформации британских подростков в соцсетях. Как утверждает газета The Times, в своих учетных записях они используют образы западных знаменитостей.
Позиционируя себя фанатами Гарри Поттера или Эммы Уотсон российские тролли пытаются посеять раздор между подростками, пишет The Times. Газета утверждает, что аккаунты запускают ложную информацию о «деле Скрипалей», Брекзите или референдуме о независимости Шотландии. Также с помощью учетных записей, которые, как пишет издание, контролируются Кремлем, тролли пытаются убедить молодых людей во вреде прививок и ГМО, а также призывают выходить на политические акции протеста. Для такой дезинформации, как отмечается, используются аккаунты в Инстаграме, Твиттере, Тумблире и Ютьубе. Собеседники The Times утверждают, что атака идет со стороны Агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и называют «фабрикой троллей».
Россия неоднократно отрицала причастность «троллей» к дезинформации относительно Брекзите.
Комментарии20
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skull____ 06 октября 2018 | 10:12
Заблокируйте интернет, раз у вас такие тупые подростки...
traxau_okurka 06 октября 2018 | 10:17
skull____: Заблокируют. Но только в России.
vinnidi 06 октября 2018 | 10:47
skull____: Что скулллящее____ пригожинское чмо-опять вас гнид проплаченных ткнули мордой в ваше же дерьмо!!!
midnightblues 06 октября 2018 | 11:21
vinnidi: Как я вижу-у них истерика
Напрямую они у меня заблокированы
так что я тут отвечу им
Первое-не вздумайте полагать,что вам удастся уйти от ответственности за вред России
Вы все -во всяком случае у французов есть все ваши фамилии
Так что бежать не удастся
Второе-топить не будем,не волнуйтесь-мы не кровожадные
Продадим каждого из вас с аукциона-покупатели найдутся,украинцы с удовольствием приобретут за пару баксов
мальчиков в трусиках
Правый Сектор особенно
Да и чеченские ребята любят рабов
посадят в яму а днем таскать камни
А может и албанцы вас купят-на органы
sekretniy_fizik 06 октября 2018 | 11:25
И чего? Да наше Эхо, самое неподкупное и объективное СМИ в России ( надеюсь, понятно, что это сарказм ) давно уже подобную пропаганду ведет. На территории России в угоду своих европейских и заокеанских кураторов. Тут на сайте этих троллей ( хохло, евро, штатовских ) пруд пруди. И все как один - российские рабочие, инженеры, учителя и прочая, прочая, прочая... ( судя по записям в "личке" ). Да и само Эхо во главе с ААВом ( бессменным на протяжении 20 лет главредом, так любящим кричать о необходимости сменяемости руководства ) вовсе не скрывает своей ненависти к России и её народу. Только вот результат от этой пропаганды весьма плачевный получается, как для самой этой продажной либерастни, ( отчего то возомнившей себя российской оппозицией ), так и для её кураторов-общечеловеков. Причем эти тролли ( см. выше ) настолько тыпорылы, что и впрямь верят, что своими унылыми высерами ( то бишь комментами ) на "ЭМ" могут хоть как то повлиять на ситуацию в РФ.
midnightblues 06 октября 2018 | 11:31
sekretniy_fizik: зачем же вас столько нагнали тогда
если русские комментарии так не влияют ни на что
интересно
lager23 06 октября 2018 | 10:12
Патрик, мы тебя в обиду не дадим.. несссыыы!
midnightblues 06 октября 2018 | 10:16
Русским придется топить пригожинских обезьян
Неизлечимы
gluhoy2250 06 октября 2018 | 10:28
midnightblues: Русским придется
Да нечего Русским не придется делать Такая обезьяна как ты, сама потонет!
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 10:37
gluhoy2250: Он не обезьяна, он говно, а говно как известно не тонет.
detul 06 октября 2018 | 10:19
Некоторые молодые британцы идут не в ногу с генеральной консервативно/лейбористской линией !!! Надо их ограждать от неправильных мыслей "кремлевских троллей" и вбивать в головы скрепно правильные, истинно британские идеи владычества над миром !! Правь Британия морями !!!!
needroid 06 октября 2018 | 10:25
Только один выход - отключение Британии от всемирной паутины.
gluhoy2250 06 октября 2018 | 10:26
которые, как пишет издание, контролируются Кремлем, тролли пытаются убедить молодых людей во вреде прививок и ГМО, а также призывают выходить на политические акции протеста.
Ай да Кремль, ай молодцы, контролируют ВЕСЬ МИР! Интересно, а англицким уродам и вшивой гозетенке Times, не стыдно писать чушь? То Россия настолько слаба и вот, вот рухнет, то Россия контролирует весь мир и англицкую школоту в том числе! Зверки заморские, вы уж определитесь!
lolciknakol 06 октября 2018 | 10:41
gluhoy2250: Изучите тему кремлеботов, это напасть на самом деле существует, на оппозиционных каналах ютуба их полным полно, благо работают плохо, как автоматика и их можно легко заметить.
gluhoy2250 06 октября 2018 | 11:30
lolciknakol: Изучите тему кремлеботов,
А, тему англицких, пиндосских ботов не хотите изучить! Ты сам то чей бот? О т демшизы?
bbob 06 октября 2018 | 10:46
gluhoy2250: //контролируют ВЕСЬ МИР!//
Ты, конечно, тупой, как и большинство любителей озерно-кущевской команды. Но разглядеть в тексте слова, которых там нет, это даже для тупого слишком
stalinator 06 октября 2018 | 10:27
. Также с помощью учетных записей, которые, как пишет издание, контролируются Кремлем, тролли пытаются убедить молодых людей во вреде прививок и ГМО, а также призывают выходить на политические акции протеста.
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Понятное дело что только Западные СМИ могут говорить "правду" в РФ, а вот если РФ что-то там вещает так то ложь и провокация.
Впрочем ведь Англия это осажденная крепость, вокруг мерзавцы из Кремля, недоброжелатели из ЕС, мигранты.....
raffal 06 октября 2018 | 10:44
stalinator:
К сожалению, что касается СМИ, то Вы правы. В России есть только небольшие островки свободных СМИ, брезгующих ложью и примитивной пропагандой. А про Англию Вы лукавите. Этот одна из самых уважаемых и влиятельных стран мира. В отличии от России, которая потеряла последнее уважение. О репутации уже и речи нет. Разумеется, Вы с этим не согласитесь, но, к огромной горечи, это правда.
olgalevtova 06 октября 2018 | 10:38
Так и в Германии экругом следы этой агитации. Так и не исчезали с 2014 года.
mamiluk 06 октября 2018 | 10:48
Россия...а вернее- нынешний режим: теперь может только гадить ...вместе с умирающей империей,хочет утащить за собой в могилу и всю Европу..."так не доставайся же ты никому!."