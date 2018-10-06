Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку
Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе подтвердил телеканалу «Настоящее время», что его подзащитный прекращает протестную акцию, которая длилась почти 5 месяцев.
Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова. Тюремное ведомство еще накануне утверждало, что заключенный уже прекратил голодовку.
Украинский режиссер был осужден в России по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает. Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.
Комментарии11
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pattrick 06 октября 2018 | 10:09
Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку...
О какой голодовке вы говорите, если украинцы в армии, в пионерских лагерях или, не дай Бог, в тюрьме, воруют еду у своих товарищей из тумбочек, если они посылки из дома съедают ночью под одеялом, ни с кем не делясь? Украинцы - это ведь жиды номер два.
uyar11 06 октября 2018 | 11:04
pattrick: Подвёл Сенцов либерасню…
Не умер.
baran_provokator 06 октября 2018 | 10:21
да-да, сообщайте нам. как покушал, как покакал. это очень интересно.
по остальным террористам тоже статистику дайте. сравним.
uyar11 06 октября 2018 | 11:06
baran_provokator: ему теперь не позавидуешь-со спецпитания снова на тюремную баланду...
ukretotakoividskota 06 октября 2018 | 10:23
ложечку за папу, ложечку за мам, половник за бандеру стопочку за петю.
region62 06 октября 2018 | 10:25
5 месяцев не жрал....и даже в больничку не попал.Симулянт!
grazschdanin 06 октября 2018 | 10:33
Этот придурок своей симуляцией уничтожил такую форму протеста, как голодовка.
stopkran1969 06 октября 2018 | 10:34
Судя по коментам выше, сильно свербит у начальства, если всей сменой после вчерашней попойки внеурочно оставили. Патрики зарабатывают на опохмел?
gluhoy2250 06 октября 2018 | 10:43
stopkran1969: после вчерашней попойки
Ты тоже в попойке участвовал, придурок?
curhatuy6 06 октября 2018 | 10:46
В венке ляпов в политике нам только не хватало протестной смерти. Попробовали и так и сяк. На обмер не идут ( кого, на что и зачем - не поймешь). Вопят на каждом перекрестке. Старый совковый метод насильственной жрачки решил вопрос. И все ладушки! От всего отказался, на все согласился. Тишь да блажь! Подходи! Кто следующий?:(((
andrey_yrievich2702 06 октября 2018 | 11:30
А как же чмыри? Оставить их без флага...