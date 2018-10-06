Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе подтвердил телеканалу «Настоящее время», что его подзащитный прекращает протестную акцию, которая длилась почти 5 месяцев.

Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова. Тюремное ведомство еще накануне утверждало, что заключенный уже прекратил голодовку.

Украинский режиссер был осужден в России по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает. Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.