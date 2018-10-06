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10:00, 06 октября 2018

Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку

Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе подтвердил телеканалу «Настоящее время», что его подзащитный прекращает протестную акцию, которая длилась почти 5 месяцев.

Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова. Тюремное ведомство еще накануне утверждало, что заключенный уже прекратил голодовку.

Украинский режиссер был осужден в России по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает. Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.

Комментарии

11

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pattrick 06 октября 2018 | 10:09

Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку...

О какой голодовке вы говорите, если украинцы в армии, в пионерских лагерях или, не дай Бог, в тюрьме, воруют еду у своих товарищей из тумбочек, если они посылки из дома съедают ночью под одеялом, ни с кем не делясь? Украинцы - это ведь жиды номер два.

uyar11 06 октября 2018 | 11:04

pattrick: Подвёл Сенцов либерасню…
Не умер.

(комментарий скрыт)

baran_provokator 06 октября 2018 | 10:21

да-да, сообщайте нам. как покушал, как покакал. это очень интересно.
по остальным террористам тоже статистику дайте. сравним.

uyar11 06 октября 2018 | 11:06

baran_provokator: ему теперь не позавидуешь-со спецпитания снова на тюремную баланду...

ukretotakoividskota 06 октября 2018 | 10:23

ложечку за папу, ложечку за мам, половник за бандеру стопочку за петю.

region62 06 октября 2018 | 10:25

5 месяцев не жрал....и даже в больничку не попал.Симулянт!

grazschdanin 06 октября 2018 | 10:33

Этот придурок своей симуляцией уничтожил такую форму протеста, как голодовка.

stopkran1969 06 октября 2018 | 10:34

Судя по коментам выше, сильно свербит у начальства, если всей сменой после вчерашней попойки внеурочно оставили. Патрики зарабатывают на опохмел?

gluhoy2250 06 октября 2018 | 10:43

stopkran1969: после вчерашней попойки
Ты тоже в попойке участвовал, придурок?

curhatuy6 06 октября 2018 | 10:46

В венке ляпов в политике нам только не хватало протестной смерти. Попробовали и так и сяк. На обмер не идут ( кого, на что и зачем - не поймешь). Вопят на каждом перекрестке. Старый совковый метод насильственной жрачки решил вопрос. И все ладушки! От всего отказался, на все согласился. Тишь да блажь! Подходи! Кто следующий?:(((

andrey_yrievich2702 06 октября 2018 | 11:30

А как же чмыри? Оставить их без флага...

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