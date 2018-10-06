Всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в Испании
Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу.
«Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне», — говорится в сообщении агентства.
В сентябре газета Vanguardia со ссылкой на окружение дивы сообщила, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По словам источников, 85-летняя певица была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем. Издание сообщило, что Кабалье может быть выписана уже после праздника Ла-Мерсе, который отмечается в Барселоне 24 сентября. Позже агентство Europa Press сообщало, что самочувствие всемирно известной испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье улучшилось.
Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.
В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, вызванную падением, Кабалье выступила в нескольких театрах по всему миру, передает РИА.
Комментарии3
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tanyaya 06 октября 2018 | 09:57
Великая певица! Её голос останется навсегда.
good_sky 06 октября 2018 | 10:09
Великая певица! Браво, Монсеррат, брависсимо!
traxau_okurka 06 октября 2018 | 10:06
Великие уходят, а мрази, убивающие свой народ ради денег, здравствуют.