Всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в Испании

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу.

«Испанская певица сопрано Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне», — говорится в сообщении агентства.

В сентябре газета Vanguardia со ссылкой на окружение дивы сообщила, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По словам источников, 85-летняя певица была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем. Издание сообщило, что Кабалье может быть выписана уже после праздника Ла-Мерсе, который отмечается в Барселоне 24 сентября. Позже агентство Europa Press сообщало, что самочувствие всемирно известной испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье улучшилось.

Кабалье известна своей техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую оперную звезду в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, вызванную падением, Кабалье выступила в нескольких театрах по всему миру, передает РИА.