День траура объявлен сегодня в Армении
День траура объявлен сегодня в Армении. Историческая родина таким образом прощается с Шарлем Азнавуром. Певца и актера сегодня похоронят во Франции. В Москве в Кафедральном соборе Преображения Господня Армянской Апостольской церкви пройдет заупокойное богослужение в память о легендарном шансонье
Азнавур был настоящим человеком мира и любимцем армянского народа, — сказал «Эху» секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.
К мнению Шарля Азнавура прислушивались в Армении и во всем мире, — сказал Джазоян. Шансонье скончался в начале недели на 95 году жизни.
Комментарии2
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neon999 06 октября 2018 | 09:40
Настоящий народ ценит своих детей, где бы в мире они ни жили.
Лишь для России-суки кто уехал - отрезанный ломоть. В лучшем случае на него плюнут,
хорошо ещё если замочить не попытаются.
stopkran1969 06 октября 2018 | 09:56
Прощай, великий Шансонье