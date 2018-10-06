Украина намерена закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии...

Об этом сообщает РИА. Участок моря в районе города Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области будет закрыть с 9 по 12 ноября. Украинская сторона планирует провести там артиллерийские стрельбы.

Ранее о широкомасштабных учениях в Азовском море заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он сказал, что маневры будут ответом на агрессию со стороны России.