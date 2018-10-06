Украина намерена закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии
Об этом сообщает РИА. Участок моря в районе города Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области будет закрыть с 9 по 12 ноября. Украинская сторона планирует провести там артиллерийские стрельбы.
Ранее о широкомасштабных учениях в Азовском море заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он сказал, что маневры будут ответом на агрессию со стороны России.
Комментарии9
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region62 06 октября 2018 | 09:37
Шаровары свои простирните заранее....щеневмерлики.)
ihor_syvoryj 06 октября 2018 | 09:38
region62: Загляни в свои портки, там тоже бендеровцы нагадили.
region62 06 октября 2018 | 09:40
ihor_syvoryj:Почему в наморднике -скромный или нос от сифилиса отпал?
pattrick 06 октября 2018 | 09:58
Украина намерена закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии...
Потопите их четыре корабля и Украина лишится морского флота.
taglit 06 октября 2018 | 10:09
pattrick: новости от 21.05.2018:
Россия начала учения со стрельбами в Азовском море, закрыв для украинских судов в ультимативной форме две тысячи квадратных километров моря. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook, отметив, что расстояние до украинского побережья нарушает конвенцию по морскому праву.
"Угроза подступает к нашим берегам. Россия ультимативно закрывает для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря. Говорят, проводят учения со стрельбами. Но, - внимание! - расстояние от этого района до украинского побережья менее 10 миль (16 км – ред.). А, следовательно, меньше, чем позволяет международная конвенция по морскому праву", - говорится в сообщении.
Так что учения Украины это ответ на агрессию России...
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 09:52
ihor_syvoryj: Мэр Киева Виталий Кличко объяснил отсутствие в городе горячего водоснабжения трудностиями с поставками газа. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и не даёт горячую воду. Простите, но я снова начинаю шутить: что нужно, чтобы холодная вода стала горячей?» — спросил Кличко журналистов.
Собеседники ответили мэру, что воду сначала нужно подогреть.
«Правильно! А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — заявил Кличко.
Отвечая на вопрос, умывался он сам горячей или холодной водой, Кличко заявил, что у него «есть бойлер».
Кличко отметил, что не все могут позволить себе приобрести водонагреватели, но добавил, что установка бойлеров позволит стать «независимыми от центрального водоснабжения».
А ты пидарасик бандеровский бойлер-бройлер приобрёл или у тебя жопа закалённая как сталь?
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что закрытие консульств России на Украине приведёт к зеркальным мерам.
«У нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию: у нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или другой деятельностью. Наши дипломаты просто помогают украинцам», — заявил Климкин в эфире «UA: Харьков».
По его словам, если российские консульства убрать на Украине, то «Россия закроет украинские консульства» на своей территории в качестве зеркальных мер.
Климкин отметил, что в России постоянно находятся почти 3 млн граждан Украины.
Ранее глава МИД Украины не исключил введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.
И ты скоро пидарасик бандеровский будешь собирать какашки на своём цензор.нет, а не гадить на российском сайте!
nestor199 06 октября 2018 | 09:45
Имеют право .............
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 09:46
А по что так тянут, агрессоры могут и напасть за это время!
detul 06 октября 2018 | 10:02
На своей территории власти Украины могут тратить кредиты МВФ так, как считают нужным. Утилизировать снаряды, путем их отстрела, убивать сограждан .... Это нормальное демократическое правление. Скоро выборы.