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09:30, 06 октября 2018

Украина намерена закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии

Об этом сообщает РИА. Участок моря в районе города Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области будет закрыть с 9 по 12 ноября. Украинская сторона планирует провести там артиллерийские стрельбы.

Ранее о широкомасштабных учениях в Азовском море заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он сказал, что маневры будут ответом на агрессию со стороны России.

Комментарии

9

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region62 06 октября 2018 | 09:37

Шаровары свои простирните заранее....щеневмерлики.)

ihor_syvoryj 06 октября 2018 | 09:38

region62: Загляни в свои портки, там тоже бендеровцы нагадили.

region62 06 октября 2018 | 09:40

ihor_syvoryj:Почему в наморднике -скромный или нос от сифилиса отпал?

pattrick 06 октября 2018 | 09:58

Украина намерена закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии...

Потопите их четыре корабля и Украина лишится морского флота.

taglit 06 октября 2018 | 10:09

pattrick: новости от 21.05.2018:
Россия начала учения со стрельбами в Азовском море, закрыв для украинских судов в ультимативной форме две тысячи квадратных километров моря. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook, отметив, что расстояние до украинского побережья нарушает конвенцию по морскому праву.

"Угроза подступает к нашим берегам. Россия ультимативно закрывает для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря. Говорят, проводят учения со стрельбами. Но, - внимание! - расстояние от этого района до украинского побережья менее 10 миль (16 км – ред.). А, следовательно, меньше, чем позволяет международная конвенция по морскому праву", - говорится в сообщении.

Так что учения Украины это ответ на агрессию России...

venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 09:52

ihor_syvoryj: Мэр Киева Виталий Кличко объяснил отсутствие в городе горячего водоснабжения трудностиями с поставками газа. Об этом сообщает «Украинская правда».


«Вот говорят, что Кличко закрутил краны и не даёт горячую воду. Простите, но я снова начинаю шутить: что нужно, чтобы холодная вода стала горячей?» — спросил Кличко журналистов.

Собеседники ответили мэру, что воду сначала нужно подогреть.

«Правильно! А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — заявил Кличко.

Отвечая на вопрос, умывался он сам горячей или холодной водой, Кличко заявил, что у него «есть бойлер».

Кличко отметил, что не все могут позволить себе приобрести водонагреватели, но добавил, что установка бойлеров позволит стать «независимыми от центрального водоснабжения».
А ты пидарасик бандеровский бойлер-бройлер приобрёл или у тебя жопа закалённая как сталь?
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что закрытие консульств России на Украине приведёт к зеркальным мерам.


«У нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию: у нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или другой деятельностью. Наши дипломаты просто помогают украинцам», — заявил Климкин в эфире «UA: Харьков».

По его словам, если российские консульства убрать на Украине, то «Россия закроет украинские консульства» на своей территории в качестве зеркальных мер.

Климкин отметил, что в России постоянно находятся почти 3 млн граждан Украины.

Ранее глава МИД Украины не исключил введения уголовной ответственности за двойное гражданство с Россией.
И ты скоро пидарасик бандеровский будешь собирать какашки на своём цензор.нет, а не гадить на российском сайте!

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nestor199 06 октября 2018 | 09:45

Имеют право .............

venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 09:46

А по что так тянут, агрессоры могут и напасть за это время!

detul 06 октября 2018 | 10:02

На своей территории власти Украины могут тратить кредиты МВФ так, как считают нужным. Утилизировать снаряды, путем их отстрела, убивать сограждан .... Это нормальное демократическое правление. Скоро выборы.

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