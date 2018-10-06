День траура объявлен сегодня в Армении

Историческая родина таким образом прощается с Шарлем Азнавуром. Певца и актера сегодня похоронят во Франции. В Москве в Кафедральном соборе Преображения Господня Армянской Апостольской церкви пройдет заупокойное богослужение в память о легендарном шансонье.

Азнавур был настоящим человеком мира и любимцем армянского народа, — сказал «Эху» секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.

К мнению Шарля Азнавура прислушивались в Армении и во всем мире, — сказал Джазоян. Шансонье скончался в начале недели на 95 году жизни.