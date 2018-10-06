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Эксклюзив Эха 09:00, 06 октября 2018

День траура объявлен сегодня в Армении

Историческая родина таким образом прощается с Шарлем Азнавуром. Певца и актера сегодня похоронят во Франции. В Москве в Кафедральном соборе Преображения Господня Армянской Апостольской церкви пройдет заупокойное богослужение в память о легендарном шансонье.

Азнавур был настоящим человеком мира и любимцем армянского народа, — сказал «Эху» секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.

К мнению Шарля Азнавура прислушивались в Армении и во всем мире, — сказал Джазоян. Шансонье скончался в начале недели на 95 году жизни.

Комментарии

1

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agat777 06 октября 2018 | 09:17

Только непонятно каким образом территория современного государства Армения, которого лет сто назад исторически не существовало ни в одной точке мира (географическое название Армянское Нагорье, имеющее персидское происхождение, не считается) соотносится к исторической родине шансонье - Турции.

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