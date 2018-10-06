Женская сборная России по волейболу сыграет первый матч второго этапа Чемпионата мира по волейболу против Турции
Россиянки прошли первый этап с одним поражением от сборной США да и с американками были шансы победить, поскольку дело дошло до пятой решающей партии. Наша команда очень здорово играет в защите, не давая соперницам забивать даже верные мячи. В атаке очень солидно смотрится Наталья Гончарова, которая набирает за матч больше 20 очков. Впрочем, команде не всегда хватает разнообразия в атаках и нагрузка у Гончаровой просто запредельная. Сегодняшних соперниц россиянки побеждали перед чемпионатом мира на турнире в Монтре. Чтобы рассчитывать на попадание в шестерку сильнейших сегодня нужно выигрывать. Кроме турчанок, на втором этапе предстоит сыграть с Китаем, Италией и Болгарию. Пожалуй, сложно будет выиграть только у Китая.
Трансляция матча чемпионата мира по волейболу между сборными России и Турции в 4.40 на телеканале Матч Игра.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina23 06 октября 2018 | 09:14
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga