Женская сборная России по волейболу сыграет первый матч второго этапа Чемпионата мира по волейболу против Турции

Россиянки прошли первый этап с одним поражением от сборной США да и с американками были шансы победить, поскольку дело дошло до пятой решающей партии. Наша команда очень здорово играет в защите, не давая соперницам забивать даже верные мячи. В атаке очень солидно смотрится Наталья Гончарова, которая набирает за матч больше 20 очков. Впрочем, команде не всегда хватает разнообразия в атаках и нагрузка у Гончаровой просто запредельная. Сегодняшних соперниц россиянки побеждали перед чемпионатом мира на турнире в Монтре. Чтобы рассчитывать на попадание в шестерку сильнейших сегодня нужно выигрывать. Кроме турчанок, на втором этапе предстоит сыграть с Китаем, Италией и Болгарию. Пожалуй, сложно будет выиграть только у Китая.



Трансляция матча чемпионата мира по волейболу между сборными России и Турции в 4.40 на телеканале Матч Игра.