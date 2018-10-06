Сенат США может сегодня одобрить кандидата в Верховный суд, которого обвиняют в изнасиловании
Голосование пройдет на фоне массовых акций протеста.
Кандидатуру Бретта Кавано, заседающего сейчас в апелляционном суде, предложил Дональд Трамп. Если он будет утвержден, это упрочит позиции консерваторов в Верховном суде. Как напоминает BBC, коллегия судей принимает окончательное решение по таким вопросам как аборты, контроль за продажей оружия и процедура голосования.
Обсуждение президентского ставленника осложнилось всплывшими фактами его биографии. Кавано заподозрили в попытке изнасилования, которое произошло более 30 лет назад на школьной вечеринке. К этому добавились обвинения в сексуальных домогательствах. Проведенной по просьбе Трампа расследование ФБР установило, что судья чист перед законом. Перспективы утверждения Кавано остаются туманными, отмечает «Голос Америки».
Демонстрация против назначения Кавано в Вашингтоне завершилась в четверг массовыми задержаниями участников.
Комментарии5
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consts 06 октября 2018 | 09:24
"Кавано заподозрили в попытке изнасилования, которое произошло более 30 лет назад на школьной вечеринке".
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Всего 30 лет назад? Надо бы проследить, что он и его предки делали 100 и 200 лет назад.
nostradam 06 октября 2018 | 09:53
consts: Но у него обнаружили аппарат для изнасилования. Так и не избавился за 30 лет.
vlabumur 06 октября 2018 | 09:30
Политика грязное дело даже на западе.
У нас это смердящая кровяная клоака
compare 06 октября 2018 | 09:51
да ладно уже кочевряжиться-мало чего кому предъявляют...так и без профессионалов можно остаться-вон,как у нас-и на полшестого у "мужей мудрствующих о власти" и умения,на ноль без запятой....
detul 06 октября 2018 | 10:04
Граждане Советского Союза по степени лицемерия остались далеко позади современных американцев.