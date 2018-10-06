Сенат США может сегодня одобрить кандидата в Верховный суд, которого обвиняют в изнасиловании

Голосование пройдет на фоне массовых акций протеста.

Кандидатуру Бретта Кавано, заседающего сейчас в апелляционном суде, предложил Дональд Трамп. Если он будет утвержден, это упрочит позиции консерваторов в Верховном суде. Как напоминает BBC, коллегия судей принимает окончательное решение по таким вопросам как аборты, контроль за продажей оружия и процедура голосования.

Обсуждение президентского ставленника осложнилось всплывшими фактами его биографии. Кавано заподозрили в попытке изнасилования, которое произошло более 30 лет назад на школьной вечеринке. К этому добавились обвинения в сексуальных домогательствах. Проведенной по просьбе Трампа расследование ФБР установило, что судья чист перед законом. Перспективы утверждения Кавано остаются туманными, отмечает «Голос Америки».

Демонстрация против назначения Кавано в Вашингтоне завершилась в четверг массовыми задержаниями участников.