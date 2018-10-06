Болгарская православная церковь не поддержала призыв РПЦ провести Всеправославный собор по украинскому вопросу

Патриарх Кирилл просит православные церкви начать обсуждение ситуации вокруг автокефалии для украинской церкви. Лишь трое членов болгарского синода проголосовали за такую инициативу предстоятеля РПЦ, восемь, в том числе патриарх Неофит, высказались против, сообщает сайт болгарской церкви.

В Московском патриархате ранее пригрозили, что предоставление автокефалии украинской церкви приведет к расколу. Между тем в Константинопольском патриархате подтверждали, что процесс предоставления автокефалии уже идет.