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09:00, 06 октября 2018

Болгарская православная церковь не поддержала призыв РПЦ провести Всеправославный собор по украинскому вопросу

Патриарх Кирилл просит православные церкви начать обсуждение ситуации вокруг автокефалии для украинской церкви. Лишь трое членов болгарского синода проголосовали за такую инициативу предстоятеля РПЦ, восемь, в том числе патриарх Неофит, высказались против, сообщает сайт болгарской церкви.

В Московском патриархате ранее пригрозили, что предоставление автокефалии украинской церкви приведет к расколу. Между тем в Константинопольском патриархате подтверждали, что процесс предоставления автокефалии уже идет.

Комментарии

24

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tvitov66 06 октября 2018 | 09:09

А Кирюха бумажку (про свою автокефалию) то нашёл? А то тужится как сортире, а бумажки у самого нет ...

chapter_2 06 октября 2018 | 09:19

tvitov66: 1. Константинопольская (кроме Афона), Антиохийская, Александрийская, Кипрская, Болгарская, Румынская, Элладская и некоторые другие православные церкви празднуют Рождество Христово 25 декабря одновременно с католиками и протестантами. Прихожанам РПЦ праздник Нового года приходится отмечать в период Рождественского поста.

Украинская православная церковь КП согласится праздновать Рождество 25 декабря, а не 7 января, если таково будет желание народа. Об этом во время пресс-конференции заявил глава УПЦ КП Филарет.

region62 06 октября 2018 | 09:34

chapter_2: Фильке пофигу когда праздновать,Нажрется вместе с Петькой Олексеичем Перегаром заморского бухла....и в разнос.

merelymy 06 октября 2018 | 09:35

Вот это по нашему по болгарски, такой постскриптум с перчиком и паприкой.

compare 06 октября 2018 | 09:48

chapter_2: а вот это и нам бы ввести-а то,получается на период поста приходится самый пьяный и обжорный праздник-Новый год,да и как-то странно,когда в мире "два" Рождества...

kompricikos 06 октября 2018 | 10:09

в том и дело ,что не во всем мире ,а только в России compare:

kompricikos 06 октября 2018 | 10:05

Князь Владимир привез понятие о православной вере из Константинополя и так была крещена Киевская Русь. В советские времена люди вообще не знали ,что есть Патриарх в Константинополе, РПЦ приватизировала православие. Европейские православные церкви практически все принадлежат к Константинопольскому патриархату,естественно отмечают Рождество Христово 25 декабря, вместе с католиками, греко-католиками, протестантами. И это правильно. chapter_2:

archibald_dandy_esquire 06 октября 2018 | 09:21

tvitov66:
у поцреарха всея Руси бумажка производства Франции - как и у всей админиСРации резидента РФ - попы у них нежные, требуют ухода

"...ты кто?..
- я - туалетный работник, Ваше Величество...
- подойди ко мне, туалетный работник..."
(с) Каин XVIII, фильм, СССР
пора бы посмотреть ещё разок урководителям РФ

kir_pich_101 06 октября 2018 | 09:11

У нашей РПЦ осталось два союзника.
Титушки и казаки с нагайками.
Так держать!

alcatraz 06 октября 2018 | 09:17

Шаланды полные кефали, в Одессу Костя привозил...)))

ts 06 октября 2018 | 10:02

kir_pich_101: Политизированную гундяевскую РПЦ скоро тоже сделают изгоем в церковном мире.

stebinmaku 06 октября 2018 | 09:15

"восемь, в том числе патриархи Неофит, Неофил и Неокон, высказались против, Неоцит, Неоген и Неоарх были "за"..

davi__koloradov 06 октября 2018 | 09:15

Нехай рашкоПЦ сначала свой томос покажет. АТО тявкают тут всякие московитские сектанты...

(комментарий скрыт)

krysodav2 06 октября 2018 | 09:16

Кто они такие, что могут призывать к Всеправославному собору? У вас томос есть? А, так вы секта....!?

zibex 06 октября 2018 | 09:16

Кто будет прислушиваться к сталинской секте сатанистов и гомосексуалистов??

alex_melnikov Алексей Мельников 06 октября 2018 | 09:18

И здесь у чекистов провал.

tvitov66 06 октября 2018 | 09:50

alex_melnikov: это уже закономерность - чудо было бы если-б смогли

igoriw 06 октября 2018 | 10:03

alex_melnikov: А сколько монахов в церкви Киевского патриархата ? 62 монастыря и 221 монаха. По три на монастырь. Охранники что ли?
Кто будет за просто так служить, жизнь свою отдавать не Богу ?

И что толку в молодчиках ,которые силой захватывают церкви?
И кто из верующих пойдет в раскольническую не каноническую церковь? Не верующие. Ведь в итоге не политики решат и укажут конкретно в какую церковь ходить, а человек.

neon999 06 октября 2018 | 09:18

Подментованные гундяевцы уж такие православные, прямо образцовые, и всеми
командовать пытаются. Мало гэбне, что одну страну подмяли.

yralez 06 октября 2018 | 09:20

У 8 иерархов другие приоритеты......вера в Бога.

ali_babab 06 октября 2018 | 09:31

эх болгарки...

vilingrad 06 октября 2018 | 09:33

Не поддержала...в марте Кирилл приезжал в Болгарию и учил болгар во главе с президентом, как им жить. Наставления Гуни, видать, впрок не пошли...

ac_dc 06 октября 2018 | 09:44

vilingrad: , впрок не пошли...
-----------------------
Как раз пошли впрок

compare 06 октября 2018 | 09:46

да...в Болгарии у людей головы,а не "телеящики"и есть о чем думать,кроме Украины и прочем....так останется в вакууме,наш "протестант"...

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