Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении экс-главы фонда Доктора Лизы Ксении Соколовой
Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, сказали в ведомстве. Расследование находится на особом контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Дело было возбуждено 2 месяца назад по заявлению бывшего члена правления фонда «Справедливая помощь» Натальи Авиловой.
Ксения Соколова покинула пост президента фонда в июле. Она покинула Россию и говорила, что пока не планирует возвращаться.
Комментарии3
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neon999 06 октября 2018 | 09:13
Журналисты - друзья садистов и убийц пиарят своё любимое «ведомство” и любовно пишут
про новые уголовные дела. Фу, какая мерзость.
brandfa 06 октября 2018 | 09:39
neon999 любовно покрывает тётку которая втихую крысячила деньги собранные на лечение больных детишек.
tvitov66 06 октября 2018 | 10:03
brandfa: да уж ... вот если бы она купила себе 5-ти этажную квартиру, или целый этаж в высотке на набережной ... то была-б истинным патриотом сверхдержавы