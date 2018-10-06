Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении экс-главы фонда Доктора Лизы Ксении Соколовой

Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, сказали в ведомстве. Расследование находится на особом контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Дело было возбуждено 2 месяца назад по заявлению бывшего члена правления фонда «Справедливая помощь» Натальи Авиловой.

Ксения Соколова покинула пост президента фонда в июле. Она покинула Россию и говорила, что пока не планирует возвращаться.