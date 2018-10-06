Украинский режиссер Олег Сенцов объявил о завершении своей 145-дневной голодовки с сегодняшнего дня
Украинский режиссер Олег Сенцов объявил о завершении своей 145-дневной голодовки с сегодняшнего дня. Он назвал это вынужденным шагом, на который пришлось пойти из-за угрозы начала принудительного кормления.
По словам режиссера, представители тюремного ведомства предупредили его о том, что насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни. Сенцов считает, что цель голодовки не достигнута. Украинец выразил благодарность тем, кто его поддерживал. Во ФСИН ссылались на то, что он не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и грозящие опасности. По словам Дмитрия Динзе, режиссер «не хотел стать «овощем», прикованным к кровати в реанимации», а также того, чтобы его «накачали психотропными препаратами». Адвокат накануне сообщил, что со слов Сенцова, у него стала распадаться печень, почти не функционируют почки, начались большие проблемы с желудком и кишечником. Сделанное УЗИ показало ишемию сердца.
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко на это сказал, что насильственно кормить Сенцова никто не планировал, но подтвердил ранее существовавшие планы его перевода в больницу в случае выхода ситуации из-под контроля.
Сенцов держал голодовку с 14 мая. Он требовал освободить украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Себя в их число он не включал.
Комментарии23
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cromwel 06 октября 2018 | 09:04
Вот праздник то! В Киеве салют и гуляния будут?
skull____ 06 октября 2018 | 09:09
Слабак.
tprfrund001 06 октября 2018 | 09:10
Вопрос к знатокам: можно ли употреблять белковую пищу ("диетическую курочку", ага!) на другой день после пятимесячного перерыва?
skull____ 06 октября 2018 | 09:12
tprfrund001: Голодающим украинцам можно даже соточку накатить...
polikarpich 06 октября 2018 | 09:16
skull____: А они все здесь тусуются! Жужжат, как мухи на гумне. "За Украину" и "за Сенцова" готовы круглосуточно порожняки гонять.
Правильно, никаких других новостей нет же. В России вообще ничего не происходит и не случается. Или просто неинтересно про Родину-то про свою? Ась?
skull____ 06 октября 2018 | 09:21
polikarpich: А ты здесь, что тусуешься? Вали на цензор. Или про Родину неинтересно то про свою? Ась?)
polikarpich 06 октября 2018 | 09:32
skull____: Что-то ты попутал. Я как раз в России. И, как тебе это ни странным покажется, меня больше всего волнуют именно россиянские новости.
skull____ 06 октября 2018 | 09:44
polikarpich: то то я и смотрю, мы с тобой в этой новости встретились...
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 09:57
polikarpich: Тебя пидараса как раз волнуют российские новости! А почему ты пидар бандеровский пукаешь на украинских новостях?
good_sky 06 октября 2018 | 09:19
Сенцов голодал столько дней подряд
А нобелевку получили Денис Муквеге и Надя Мурад
good_sky 06 октября 2018 | 09:24
good_sky:
Во, бля! Видать и в нобелевском комитете есть рука Кремля!
jblack2 06 октября 2018 | 09:25
good_sky: У него, видимо была надежда получить нобелевку.
Обратите внимание на совпадение по времени вручение Нобелевской премии другим и отказ Сенцова от продолжения "голодовки"...
good_sky 06 октября 2018 | 09:31
jblack2:
Порошенко на своей опе рвёт от злости волосА
Отказ Сенцова от голодовки это для пиара Педи чёрная полоса!
poluputing 06 октября 2018 | 09:46
good_sky: не трынди , а то помрёшб. А Олегу _ восстановить здоровье и не обрадовать стервятников своей гибелью
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 10:00
poluputing: За время голодовки Олень Сенцов отсосал куи у всей зоны, чтобы поддерживать кислотно-щелочной баланс! А ты пидар бандеровский сколько отсосал куёв в знак солидарности с Оленем Сенцовым?
cromwel 06 октября 2018 | 09:19
Почему Эхо упорно называет Сенцова режиссером? Какой из него режиссер? Или на эхе засмотрели до дыр его единственный высер под названием "Гамер"?
stalinator 06 октября 2018 | 09:24
Он назвал это вынужденным шагом, на который пришлось пойти из-за угрозы начала принудительного кормления.
По словам режиссера, представители тюремного ведомства предупредили его о том, что насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни.
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Шах и мат кто посмеялся над Сенцовым.))) Да прекратил,но потому как угрожали.
И не сдулся не фига.))
cromwel 06 октября 2018 | 09:31
Предлагаю вернуть режиссера Украине, пусть сами его кормят клизмами Это здесь он "герой", а там он быстро сдуется и превратиться в Савченко номер 2.
polikarpich 06 октября 2018 | 09:40
cromwel: И? Ну, допустим. Дальше что? Где и про что господа "путриоты" будут языки чесать, подобно бабулькам на лавочке?
Где будут выказывать своё остроумие, благородство и беспримерное мужество? Нет, самим же хуже будет.
good_sky 06 октября 2018 | 09:55
polikarpich:
Я смотрю у тебя язык что лопата
А вот ума, к сожалению, маловато!
shiva20 06 октября 2018 | 09:44
cromwel: Он может писать, что угодно, никто его пока насильно не кормил - по факту он сдался
dmitri_m 06 октября 2018 | 09:36
Что-то я не понимаю, как можно голодать 145 дней, если известо, что больше месяца без еды не живут?
poluputing 06 октября 2018 | 09:49
dmitri_m: попробуй, мокша, и десяти не проживёшь без бояры