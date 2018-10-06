Украинский режиссер Олег Сенцов объявил о завершении своей 145-дневной голодовки с сегодняшнего дня. Он назвал это вынужденным шагом, на который пришлось пойти из-за угрозы начала принудительного кормления.

По словам режиссера, представители тюремного ведомства предупредили его о том, что насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни. Сенцов считает, что цель голодовки не достигнута. Украинец выразил благодарность тем, кто его поддерживал. Во ФСИН ссылались на то, что он не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и грозящие опасности. По словам Дмитрия Динзе, режиссер «не хотел стать «овощем», прикованным к кровати в реанимации», а также того, чтобы его «накачали психотропными препаратами». Адвокат накануне сообщил, что со слов Сенцова, у него стала распадаться печень, почти не функционируют почки, начались большие проблемы с желудком и кишечником. Сделанное УЗИ показало ишемию сердца.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко на это сказал, что насильственно кормить Сенцова никто не планировал, но подтвердил ранее существовавшие планы его перевода в больницу в случае выхода ситуации из-под контроля.

Сенцов держал голодовку с 14 мая. Он требовал освободить украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Себя в их число он не включал.