Министерство финансов предлагает ослабить валютный контроль компаниям, которые попали под санкции США
Для этого ведомство, как пишет РБК, подготовило проект закона о валютном регулировании и валютном контроле. Сейчас компании-резиденты обязаны использовать счета в российских банках при валютных операциях. Минфин хочет разрешить тем, против кого введены санкции, не зачислять деньги на такие счета. Причина в том, что не только зарубежные банки отказываются проводить платежи для таких структур, но зачастую и российские кредитные организации, отмечает издание.
Комментарии3
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stoik33 06 октября 2018 | 09:00
Банкам российская власть по... Вам по пояс будет.
Вот так прижали путриотов санкциями.....
stoik33 06 октября 2018 | 09:02
Санкционным компаниям пора переходить на черный нал? А деньги хранить в консервных банках? Чулков пусть закупят побольше. Теперь и трусы из свободной продажи исчезнут. Будут в них деньги носить...
tvitov66 06 октября 2018 | 09:03
Да чо уж там мелочится, пущай официально работают через "прачечную" типа «БайкалФинансГруп», там более что нацЛидер за них лично поручился, значит наверняка тоже гражданские и ничего криминального