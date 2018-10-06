Люди в казачьей форме попытались сорвать лекцию СПИД-Центра про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию в Санкт-Петербурге

Мероприятие проходило в одном из кафе. Как рассказали в руководстве заведения «Эху», пришедшие вели себя неагрессивно, но не собирались уходить. Кроме того, в кафе пришла полиция, чтобы проверить у собравшихся документы. Для лекции было установлено ограничение 18+. В итоге мероприятие все-таки удалось провести, говорят организаторы.