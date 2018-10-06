Люди в казачьей форме попытались сорвать лекцию СПИД-Центра про здоровье ЛГБТ и ВИЧ-инфекцию в Санкт-Петербурге
Мероприятие проходило в одном из кафе. Как рассказали в руководстве заведения «Эху», пришедшие вели себя неагрессивно, но не собирались уходить. Кроме того, в кафе пришла полиция, чтобы проверить у собравшихся документы. Для лекции было установлено ограничение 18+. В итоге мероприятие все-таки удалось провести, говорят организаторы.
Комментарии3
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archibald_dandy_esquire 06 октября 2018 | 09:03
а кто такие "люди в казачьей форме" - это ещё "ихтамнеты" вроде ЧВК Уткинда?
то есть, в РФ скоро будет полно вооружённых формирований, которые будут избивать и калечить невооруженное население?
"свабоды захатели?!!" (с)
будет вам "свабода" - с бронеавтомобилями "Каратель"
ivanov356 06 октября 2018 | 09:20
cromwel: А пригожинские то на лекции чего делают?
captainobvious 06 октября 2018 | 09:28
это ничего, вот изберут себе питерцы "единого кандидата от демократических сил" мэром города, и такие лекции будут ежедневно по 5-му каналу в прайм-тайм...