Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер отпраздновал свадьбу в Берлине
Избранницей 74-летнего политика стала переводчица из Южной Кореи 49-летняя Ким Со Ён. Торжества прошли в отеле Адлон в центре немецкой столицы. Сама свадьба, как сообщалось, была закрытым, частным мероприятием. На ней присутствовали 150 гостей, пишет Bild. В том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, певец из группы Scorpions Клаус Майне. Российского президента на свадьбе не было, об этом ранее предупреждали в Кремле. Шредера это уже пятый брак.
Сейчас бывший канцлер занимает посты председателя комитета акционеров компании Nord Stream, оператора газопровода «Северный поток, а также председателя Совета директоров «Роснефти».
Комментарии4
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otets_zvezdonyi 06 октября 2018 | 08:43
Крепкий старик...
ura_123 06 октября 2018 | 08:51
Ждём свадьбу 85 летнего путина с северо-корейским переводчиком с албанского)))
sasass 06 октября 2018 | 08:54
Сечин-то обязан был быть- сечинские доходы от Шрёдера зависят...
sergirusso 06 октября 2018 | 08:54
А танцор не приехал, что то ему помешало...