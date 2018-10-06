Российских интернет-троллей подозревают в дезинформации и пропаганде среди британских подростков
Как пишет The Times, цель новой кампании – посеять раздор среди молодых жителей западных стран. К такому выводу эксперты пришли после анализа свыше 3 млн. сообщений в «Твиттере». По данным газеты, пропагандистская работа ведется также с помощью тематических видеоканалов на сервисе YouTube. Российские интернет-тролли выдают себя за западных подростков. И, в частности, вбрасывают ложную информацию о покушении на Скрипалей в Солсбери, пишет издание.
А еще связанные с Кремлем комментаторы, добавляет газета, пытаются убедить во вреде ГМО и прививок, и подстрекают к «акциям политического протеста».
Комментарии13
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ukretotakoividskota 06 октября 2018 | 08:42
британиии не существует, а их премьер это баба яга. Что этих отсталых дезинформировать,,
midnightblues 06 октября 2018 | 08:45
ukretotakoividskota: Увы-британцы всегда будут доминировать над папуасами вроде вас уродцев
Знаешь-дурачок ,сколько таких уже было??
kapitonovih_37 06 октября 2018 | 08:53
midnightblues: прокладки, вы у вас ГМО основной продукт?...если нет, то вы путинские подстилки....
serge_moro 06 октября 2018 | 08:57
kapitonovih_37: 20 лет у власти и гонор только увеличился до безумия,переходящего плавно в маразм.
Даже, если бы он не украл ни копейки и не заказал ни одного убийства , то 20 лет у власти все равно любой суд , независимый суд ,конечно приговорит его к пожизненному заключению за насильственный захват власти ,смешанный с масштабной коррупцией . Он преступник только от того,что он 20 лет у власти,вместо максимальных 8 лет, как было заложено в Конституции. Забудем,что он вор и убийца . Но 20 лет у власти это самое тяжкое преступление , на которое способен только подонок и предатель своего народа.
nf5096004 06 октября 2018 | 08:52
ukretotakoividskota: конечно, зачем раздумывать над текстом комментария, вам же не за качество аргументов платят, а за количество.
kapitonovih_37 06 октября 2018 | 08:57
nf5096004: ты на завтрак ГМО слопала?...молодец, теперь все прививки вколи, а иначе российским тролем станешь...хи-хи-хи...
polikarpich 06 октября 2018 | 08:57
ukretotakoividskota: Да! И вообще всё это тебе только снится. Так что не бойся, маленький.
:-)
merelymy 06 октября 2018 | 09:01
А вы ребята англичане не стесняйтесь: сделали обзор и пропечатали, чтобы весь мир знал, как выглядит сакральный как.
А чтобы хорошая вакцина получилась - за шкирку да на солнышко.
Пора уже ментальную духовность, таврическую, в университетах изучать. Очень сильно мозги прочищает.
skull____ 06 октября 2018 | 08:44
Смешно.
midnightblues 06 октября 2018 | 08:52
Смешно
Русские в огромном количестве поиогают британцам
А дегенераты-меря пытаются вредить
Только они напоминают китаесу-сидевшую на опиуме
Те тоже обкуривались и влежку боролись в фантазиях с Британией
Пригожкинские сидят на тухлом вискасе от шефа
но галлюционируют тоже не по- детски
Говорят,пригожкин зашивает сотрудникам штанишки-тк Онищенко запретил баловаться
а писают в памперсы
curious69_ 06 октября 2018 | 08:55
Ну негодяи ... Ну подлецы эти бриты.... Это всё равно что ПОДОЗРЕВАТЬ благородного рыцаря в сверкающих одеждах Путина В В в непорядочном поведении и лжи....
stoik33 06 октября 2018 | 08:57
Не за идею ведь работают. За рублики? Или тугрики. Или еврики... Гонят план по валу. Передовики политического труда...
sasass 06 октября 2018 | 09:05
Подростки всех стран , соединяйтесь ! Мы завоюем весь мир и на обломках его построим новый Мир...