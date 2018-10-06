Российских интернет-троллей подозревают в дезинформации и пропаганде среди британских подростков

Как пишет The Times, цель новой кампании – посеять раздор среди молодых жителей западных стран. К такому выводу эксперты пришли после анализа свыше 3 млн. сообщений в «Твиттере». По данным газеты, пропагандистская работа ведется также с помощью тематических видеоканалов на сервисе YouTube. Российские интернет-тролли выдают себя за западных подростков. И, в частности, вбрасывают ложную информацию о покушении на Скрипалей в Солсбери, пишет издание.

А еще связанные с Кремлем комментаторы, добавляет газета, пытаются убедить во вреде ГМО и прививок, и подстрекают к «акциям политического протеста».