Ингушские депутаты пожаловались следователям на нарушения при голосовании по договору о границе с Чечней

Такое заявление уже направлено в СК и прокуратуру, сказали в Народном собрании республики. Несколько парламентариев настаивают, что итоги голосования по утверждению соглашения с Грозным, были сфальсифицированы. На прошлой неделе главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы. С четверга, когда в ингушском парламенте голосовали по утверждению этого документа, в столице республики Магасе проходит многотысячный митинг. Люди требуют признать соглашение недействительным.