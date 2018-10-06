Ингушские депутаты пожаловались следователям на нарушения при голосовании по договору о границе с Чечней
Такое заявление уже направлено в СК и прокуратуру, сказали в Народном собрании республики. Несколько парламентариев настаивают, что итоги голосования по утверждению соглашения с Грозным, были сфальсифицированы. На прошлой неделе главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы. С четверга, когда в ингушском парламенте голосовали по утверждению этого документа, в столице республики Магасе проходит многотысячный митинг. Люди требуют признать соглашение недействительным.
Комментарии2
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ura_123 06 октября 2018 | 08:49
Ребятишки, проводите ОТКРЫТЫЕ голосования чтобы каждый гражданин знал как,за или против голосует ”народный” избранник.
ilya_shevkun 06 октября 2018 | 09:23
ura_123: да они от нервов в кому врадут, и сейчас то отвлекаются и не так голосуют как хотели