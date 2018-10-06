Киев требует от Москвы пустить к Олегу Сенцову в российскую колонию украинских и международных врачей. МИД Украины направил соответствующую ноту. Медики смогут провести независимое обследование, пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Сенцов накануне объявил, что собирается сегодня прекратить голодовку, которая длилась почти пять месяцев. Это связано с тем, что в тюремном ведомстве хотят применить принудительное кормление, объяснил он в своем письме. Олег Сенцов осужден по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает.

Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.