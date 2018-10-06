Киев требует от Москвы пустить к Олегу Сенцову в российскую колонию украинских и международных врачей
Киев требует от Москвы пустить к Олегу Сенцову в российскую колонию украинских и международных врачей. МИД Украины направил соответствующую ноту. Медики смогут провести независимое обследование, пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Сенцов накануне объявил, что собирается сегодня прекратить голодовку, которая длилась почти пять месяцев. Это связано с тем, что в тюремном ведомстве хотят применить принудительное кормление, объяснил он в своем письме. Олег Сенцов осужден по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает.
Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rico777 06 октября 2018 | 08:44
требовалка не отвалиться!?))
nf5096004 06 октября 2018 | 08:48
rico777: Украина давно должна была это потребовать! Кричать надо было на весь мир о противоправных действиях относительно своего гражданина.
kuxxxku 06 октября 2018 | 09:00
nf5096004: Чтобы хоть что то требовать, надо хоть кем то быть...
skull____ 06 октября 2018 | 08:47
А если Киев с его требованиями пошлют, Украина введет очередные удушающие санкции?)
polikarpich 06 октября 2018 | 09:02
skull____: А ты только удушающие санкции и понимаешь? Вроде как совсем глупая собака - палку?
tprfrund001 06 октября 2018 | 08:48
У Олежки всё через задницу: и режиссура, и голодовка, и питание...
sneg1111 06 октября 2018 | 08:49
Вот изверги. Им отдали Савченко, а они её теперь по настоящему голодом морят.
stoik33 06 октября 2018 | 08:53
У троллей праздник. Сенцов прекратил голодовку. Видать, им по этому поводу гуманитарную помощь выдали. Радуются макаронам, как импортным печенькам...
jblack2 06 октября 2018 | 09:02
stoik33: Товарищ, ты что-то попутал.
Печеньки раздавала Нуланд на майдане твоим "духовным" братьям...
stoik33 06 октября 2018 | 09:06
jblack2: Видишь, как тебе этих печенек отпробовать хочется. Ты даже помнишь кто раздавал. Кто и где.
Жуй свой доширак. Слаще ведь ничего не пробовал. А на печеньки не заглядывайся. Заворот кишок будет.
polikarpich 06 октября 2018 | 09:05
stoik33: Разговняются сегодня по полной!
:-)
parasuk_ 06 октября 2018 | 09:11
stoik33: вообще-то это хомячки в знак солидарности с сенцовым объявляли голодовку на целый день. А теперь, стало быть, жрать будут под тем же предлогом :)
korikov 06 октября 2018 | 09:22
stoik33: вот вся ваша суть: у вас бы был праздник, если бы Сенцов сдох с голоду, тогда можно было бы обвинять власть.
Так какая задача была у кучке либеральных бесов, использовать голодовку одного осуждённого для пропаганды? А строили из себя переживающих.
Лживые существа.
parasuk_ 06 октября 2018 | 08:57
На украинде, кстати, ио министра здравоохранения уля супрун учит туземцев, что вода это вкусно, полезно и питательно. В качестве наглядного примера используется сенцов
jblack2 06 октября 2018 | 08:59
В сложившихся условиях Киев может требовать от Москвы лишь приезда в ЛНР-ДНР на мирные переговоры...
cromwel 06 октября 2018 | 09:06
Пустить то их к нему можно. Пусть срок с режиссером всей командой тянут.
korikov 06 октября 2018 | 09:13
Эховская пропаганда по-прежнему не хочет говорить о цензуре еа Украине и о том, что там хотят уже закрыть два канала. Наверно, потому что не спущен темник и те каналы, которые закрывают не относятся к нужному кругу пропагандистских СМИ, не близкие эху по риторике.
Лицемерное днище, если когда-то в России настанет такая же "демократия" и вашу клоаку будут закрывать, надеюсь за вас так же будут отстаивать свободу слова, как и вы за Ньюсван и Сто двенадцатый.
polikarpich 06 октября 2018 | 09:27
korikov: А почему "Эхо" должно непременно говорить о цензуре в Украине? Здесь своей хватает.
korikov 06 октября 2018 | 09:41
polikarpich:
А почему Эхо вообще должно говорить о Украине?
И что значит своей цензуры хватает, Эхо Москвы - пропагандистское дерьмо, но её никто за это не закрывает. А, если бы взяли пример с молодой украинской "демократии" и закрыли бы Эхо? Какой бы вой в мире поднялся бы?