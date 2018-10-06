Ретроспектива выдающегося пейзажиста Архипа Куинджи открыта в Инженерном корпусе Третьяковском галереи

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Выставка продлится по 17 февраля.
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Карина Орлова
журналист
Что надо знать о самом громком процессе в США
В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…
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В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300
Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...
Алексей Мельников
публицист
«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …»
Что здесь, в нашей стране, в России, делают на государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…
ведущий:
Дмитрий Быков
писатель, журналист
Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…
Наталья Гулевская
политик, правозащитник
Секта Навального.
Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…
Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993
На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…
ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы
Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…
Сергей Шаргунов
писатель, депутат Государственной Думы
О частичной декриминализации 282 статьи УК
Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Ребята, давайте жить дружно!
Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…
СерпомПо
Telegram-канал
Бюджет страха
Проект бюджета на будущую трехлетку: копить и вооружаться. Что бы понять, что за бюджет внесет 1 октября в Думу правительство, надо знать о нем всего две вещи…
ведущий:
Сергей Пархоменко
журналист
Леонид Млечин
историк, писатель
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1
Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…
Комплексы С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35
Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби…
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публицист
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…
Это подло, Британия!
Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…
Сергей Алексашенко
экономист
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Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш?
Кремль думает, что он сильный…
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обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист
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