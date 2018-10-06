Протестующие в столице Ингушетии вновь остались на ночь на городской площади
Выступления против соглашения с Чечней о границе не прекращаются в республике с четверга. Как пишет сайт «Кавказский узел», несколько тысяч человек накануне потребовали признать недействительным этот договор, назначить референдум о границах Ингушетии. Также они добиваются отставки главы республики Юнус-бека Евкурова.
Возмущение собравшихся на площади в Магасе вызвал не факт отторжения ингушских земель, а то, что Ингушетия ранее не забрала у Чечни земли, заселенные ингушами, рассказала редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты» Ольга Боброва.
В Ингушетии довольно насыщенная политическая жизнь, потому, что власть тейпа сильнее власти Евкурова, добавила Боброва. По ее оценке, сейчас в республике идет борьба за кресло главы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
astet 06 октября 2018 | 08:16
Господа, в какой стране мы живём?
Русские делают заявку на проведение митинга
согласно российского законодательства
и за это их мочат дубинками и нагайками,
а малые народы сутками без заявок
(нарушают закон!) митингуют и -
путины, колокольцевы, золотовы,
обописавшись, боятся кашлянуть!!!
Получается,
Россия - государство,
где русские - граждане второго сорта???