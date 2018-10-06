Парламентские выборы пройдут сегодня в Латвии
Последние опросы показали, что наибольшей поддержкой пользуется партия «Согласия», которую возглавляет мэр Риги.
Сохранит ли коалиция контроль в Сейме – главная интрига кампании. Социологи фиксируют возросший интерес населения к популистским силам. Но евроскептики в Латвии не на первых позициях. Население больше волнуют экономические проблемы и демографический кризис, в том числе из-за оттока населения за рубеж. Русскоязычный электорат и латыши традиционно голосуют за разные партии.
Ни одна из политических сил не получит больше половины голосов. Но лучший результат, если судить по опросам, продемонстрирует мэр столицы Нил Ушаков с партией «Согласие» — их результат не превышает 20%. Коалицию с ними никто создавать не планирует. Поэтому шансы кандидатов «Согласия» получить места в новом правительстве крайне малы.
На выборах в латвийский сейм действует пятипроцентный проходной барьер.
Комментарии1
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zztop1960 06 октября 2018 | 08:28
Самыми агрессивными являются избиратели "Русского союза Латвии", а самыми миролюбивыми - сторонники "Attīstībai/Par", а также Союза "зеленых" и крестьян, свидетельствуют данные опроса SKDS. Несколько лет SKDS проводил исследования агрессии, во время которых респондентов простят ответить на вопрос - "Как часто у вас появляются мысли расстрелять всех тех, из-за кого жизнь в Латвии такова, какова она есть сейчас?" . Результаты опроса свидетельствуют, что рекордсменами по показателям агрессии стали сторонники партии Татьяны Жданок "Русский союз Латвии", 64,2% респондентов признали, что у них появлялось такое желание. 55,1%задумывались об этом неоднократно, а 9,1% - часто.