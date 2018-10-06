Парламентские выборы пройдут сегодня в Латвии

Последние опросы показали, что наибольшей поддержкой пользуется партия «Согласия», которую возглавляет мэр Риги.

Сохранит ли коалиция контроль в Сейме – главная интрига кампании. Социологи фиксируют возросший интерес населения к популистским силам. Но евроскептики в Латвии не на первых позициях. Население больше волнуют экономические проблемы и демографический кризис, в том числе из-за оттока населения за рубеж. Русскоязычный электорат и латыши традиционно голосуют за разные партии.

Ни одна из политических сил не получит больше половины голосов. Но лучший результат, если судить по опросам, продемонстрирует мэр столицы Нил Ушаков с партией «Согласие» — их результат не превышает 20%. Коалицию с ними никто создавать не планирует. Поэтому шансы кандидатов «Согласия» получить места в новом правительстве крайне малы.

На выборах в латвийский сейм действует пятипроцентный проходной барьер.