Олег Сенцов сегодня, как ожидается, прекратит голодовку

Она длится почти 5 месяцев. Как написал сам осужденный в России украинский режиссер, это связано с планами тюремного ведомства приступить к принудительному кормлению. В самом ФСИН еще накануне утверждали, что заключенный якобы уже прекратил голодовку.

В президентском Совете по правам человека приветствуют решение Сенцова. Как сказал в эфире телеканала РБК глава СПЧ Михаил Федотов, он надеется, что украинскому режиссеру будет оказана необходимая помощь.

Своими действиями Сенцов привлек внимание к проблеме «освобождения всех задерживаемых лиц в Украине и России», считает Михаил Федотов. Сам заключенный, однако, признает, что цели с помощью голодовки добиться не удалось.