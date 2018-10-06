Олег Сенцов сегодня, как ожидается, прекратит голодовку
Она длится почти 5 месяцев. Как написал сам осужденный в России украинский режиссер, это связано с планами тюремного ведомства приступить к принудительному кормлению. В самом ФСИН еще накануне утверждали, что заключенный якобы уже прекратил голодовку.
В президентском Совете по правам человека приветствуют решение Сенцова. Как сказал в эфире телеканала РБК глава СПЧ Михаил Федотов, он надеется, что украинскому режиссеру будет оказана необходимая помощь.
Своими действиями Сенцов привлек внимание к проблеме «освобождения всех задерживаемых лиц в Украине и России», считает Михаил Федотов. Сам заключенный, однако, признает, что цели с помощью голодовки добиться не удалось.
Комментарии8
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region62 06 октября 2018 | 08:08
Заслужил этот террорист две питательные клизмы.
banyi4 06 октября 2018 | 08:10
В какой час конкретно? Хочу салют посмотреть)))
ukretotakoividskota 06 октября 2018 | 08:12
Вся страна затали дыхание когда оно начнет жрать, прямая трансляция.
sam2018 06 октября 2018 | 08:20
Придет время и в центре Москвы установят памятник Олегу Сенцову и благодарные россияне будут нести к его подножью живые цветы!
А установят его рядом с пмятником Надежде Савченко и Степану Бандера- борцами с тоталиьарной властью !
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 08:26
Зашил дырку или забил в неё пробку? С приходом к власти либерастов его наградят званием героя России и назовут его именем площади и улицы в России, а в вестибюле ЭМ поставят ему памятник с натуральную величину и эховцы будут целовать ему руки при входе и выходе из вестибюля!
kuxxxku 06 октября 2018 | 08:30
venedikt_pidarass: Укропы рыдают...опять всё пропало, Вначал Савченко, теперь и вечный голодоморщик скис...
cromwel 06 октября 2018 | 08:33
venedikt_pidarass: и россияне будут возлогать к подножию клизмы и бутерброды с салом
pedrobutylkovich 06 октября 2018 | 08:31
Громкое укропское презрение этому слабаку!