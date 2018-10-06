Ирландский боец Конор Макгрегор пытался спровоцировать потасовку с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пытался спровоцировать потасовку с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Он ударил его по рукам на торжественной церемонии взвешивания перед поединком в Лас-Вегасе. Сам бой пройдет, когда в Москве будет раннее утро воскресенье. Нурмагомедов будет отстаивать титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе. Он стал первым российским бойцом, который завоевал этот пояс.
Комментарии1
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dominator13 06 октября 2018 | 07:44
Конечно,100% русский россиянин,гроза российских гламурных педиков.
Ставлю на Ирландию!