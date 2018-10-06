Конверты с касторовыми семенами, помимо Белого дома и Пентагона, могли быть отправлены Путину и британской королеве
Конверты с касторовыми семенами, помимо Белого дома и Пентагона, могли быть отправлены Владимиру Путину и британской королеве. Так утверждает задержанный по делу о рассылке подозрительных писем, передает РИА Новости. Бывший американский военный Уилльям Клайд Аллэн дал признательные показания. Ему грозит длительный тюремный срок. Во вторник стало известно, что министерство обороны США, Белый дом и ФБР получили письма, в которых, по предварительной информации мог оказаться яд рицин.
Комментарии6
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venmud 06 октября 2018 | 07:58
А что же он употреблял до сих пор?
vilingrad 06 октября 2018 | 08:05
Вскрытие Путина покажет, что он умер в результате вскрытия:)
yralez 06 октября 2018 | 08:11
Воно чо.......вот почему путин так скоро подписал закон об ограблении стариков.
Касторка до него дошла.
Я так и подозревал, а еще и блохи заедали.
alexisgross_082018 06 октября 2018 | 08:23
yralez: То что прислали надо было еще измельчить, масла из этого количества не выжмешь и ложки. А блохи, даже лобковые откуда возьмутся - на страже Золотов и вся Росгвардия !!!!
stoik33 06 октября 2018 | 08:32
Путину начали во сне приходить пенсионеры. Он обратился к ясновидящей - гадалке. Она пошаманила и сказала: "Все у Вас Владимир, Владимирович будет хорошо. Вот Вам вазелин. Он заговоренный. Носите его всегда с собой. И он Вас обережет.
tinon 06 октября 2018 | 08:33
Не, ну, это понятно!
Чем наш хуже английской королевы? ; ))
Обидно ж ему: тоже хочет в список приличных, которых ктой-та травит...