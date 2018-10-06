Z Архив новостей новости
5 1 6 612
07:31, 06 октября 2018

Суд в Чикаго признал экс-полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в убийстве темнокожего подростка Лакуана Макдональда

Инцидент, который произошел 4 года назад, привел к массовым акциям протеста. Патрульный утверждал, что вынужден был открыть огонь, так как подросток якобы угрожал ему ножом. Однако видеозапись показывает, что Ван Дайк выходит из машины и сразу стреляет в 17-летнего Макдональда.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

oleg_andreevich 06 октября 2018 | 08:30

В России, после дела Евсюкова, видеокамеры работают избирательно .

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 465 6 6913 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 6825 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 458 6 45828 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 148 6 15437 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 61 6 6488 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 76 6 8388 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 113 6 14575 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12050 03.10
Kистория, общество, власть, события
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 86 6 11216 04.10
Блоги

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 167 6 38617 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6460 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26109 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Бюджет страха Проект бюджета на будущую трехлетку: копить и вооружаться. Что бы понять, что за бюджет внесет 1 октября в Думу правительство, надо знать о нем всего две вещи…

5 80 6 33318 29.09
Kрф, бюджет, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 37 6 5265 05.10
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 50 6 7543 05.10
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 55 6 8697 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Комплексы С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35 Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби…

5 74 6 35934
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 79 6 128783 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 86 6 11216 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 422 6 259366 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Кремль думает, что он сильный…

5 150 6 97697 30.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7314053
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3687947

Сегодня в эфире