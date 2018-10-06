Суд в Чикаго признал экс-полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в убийстве темнокожего подростка Лакуана Макдональда
Инцидент, который произошел 4 года назад, привел к массовым акциям протеста. Патрульный утверждал, что вынужден был открыть огонь, так как подросток якобы угрожал ему ножом. Однако видеозапись показывает, что Ван Дайк выходит из машины и сразу стреляет в 17-летнего Макдональда.
Комментарии1
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oleg_andreevich 06 октября 2018 | 08:30
В России, после дела Евсюкова, видеокамеры работают избирательно .