Суд в Чикаго признал экс-полицейского Джейсона Ван Дайка виновным в убийстве темнокожего подростка Лакуана Макдональда

Инцидент, который произошел 4 года назад, привел к массовым акциям протеста. Патрульный утверждал, что вынужден был открыть огонь, так как подросток якобы угрожал ему ножом. Однако видеозапись показывает, что Ван Дайк выходит из машины и сразу стреляет в 17-летнего Макдональда.