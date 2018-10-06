Настоящие данные второго фигуранта дела о покушении на Скрипалей могут обнародовать во вторник
Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что уже известно, кто именно скрывается под именем «Александр Петров». Об этом, как говорят участники группы, будет объявлено в британской Палате общин. Двое обвиняемых по «делу Скрипалей» ранее были представлены как Руслан Боширов и Александр Петров. Под такими именами они дали интервью телеканалу RT. Позже Bellincat и издание The Insider написали, что Боширов – это сотрудник российской военной разведки Анатолий Чепига. Президент Владимир Путин до этого говорил, что оба фигуранта – обычные гражданские лица.
Комментарии4
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assaassin 06 октября 2018 | 08:03
Интересно, как полковники ГРУ оказались на вражеской территории Британии, а ранее арестованные в Нидерландах!? Не иначе, в МИ6 поспособствовали, а может и МОССАД!
fanisos 06 октября 2018 | 08:12
Желтая пресса может опубликовать, что хочет. Свобода словесного поноса. Ждем когда официальный Лондон опубликует. Думаю засекретят. Обосрались.
kuxxxku 06 октября 2018 | 08:32
fanisos: Да знаем уже-он Васечкин...
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 08:33
...могу сейчас обнародовать его фамилию, это генерал-лейтенант кавалеро-артиллерийских войск Василий Иванович Чупаев!
Эхо даёшь больше фейков больших и маленьких))))))