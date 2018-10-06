Настоящие данные второго фигуранта дела о покушении на Скрипалей могут обнародовать во вторник

Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что уже известно, кто именно скрывается под именем «Александр Петров». Об этом, как говорят участники группы, будет объявлено в британской Палате общин. Двое обвиняемых по «делу Скрипалей» ранее были представлены как Руслан Боширов и Александр Петров. Под такими именами они дали интервью телеканалу RT. Позже Bellincat и издание The Insider написали, что Боширов – это сотрудник российской военной разведки Анатолий Чепига. Президент Владимир Путин до этого говорил, что оба фигуранта – обычные гражданские лица.