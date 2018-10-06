Один человек погиб в результате камнепада на железной дороге в Иркутской области

Рабочий участвовал в разборе завалов на Кругобайкальской железной дороге. Из-за обвала движение туристических и пригородных поездов было прервано. Как рассказали «Интерфакс» в областном управлении МЧС, рабочий погиб во время повторного камнепада. Еще один человек получил травмы. Восстановительные работы приостановлены. Кругобайкальская железная дорога сегодня имеет историческое, культурное и туристическое значение.