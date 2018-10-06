Новые правила регистрации автомобилей в ГИБДД вступают в силу с сегодняшнего дня

В документе есть ряд существенных нововведений.

Новый регламент, который пришел на смену документу, утвержденному еще 10 лет назад, узаконивает регистрацию автомобилей с электронными паспортами транспортных средств. До этого юридического обоснования этой процедуры просто не было. При этом закон не обязывает автомобилистов с бумажными ПТС специально менять их на электронный документ. Кроме того, по новым правилам, в 2 раза, то есть до 360 дней, увеличивается срок, в течение которого водитель может сохранять за собой номерной знак после продажи машины. Регламент также избавляет автомобилистов от проблем при замене двигателя на идентичный – инспекторы теперь не вправе требовать от владельцев показывать документы на мотор. Упростилась также процедура снятия машины с учета в случае угона, кроме того, разрешили регистрировать автомобиль по временному удостоверению личности.

Напомним, что с начала следующего года в силу вступит новый ГОСТ для автомобильных номеров.