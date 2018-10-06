Пикет против новой волны сокращения врачей пройдет сегодня в Москве
Его организуют сразу три профсоюза медиков. Предполагается, что это будет одной из серии протестных акций, — сказала «Эху Москвы» председатель межрегионального союза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Пикет начнется на площадке перед министерством здравоохранения в 16 00.
Комментарии8
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vlabumur 06 октября 2018 | 07:36
Истинно вам говорю,Россия налетит на небесную ось.
- Это точно говорю. Точно.(С)
neburzhui2 06 октября 2018 | 08:03
В капитализме бесплатно не лечат.
vezdehod 06 октября 2018 | 08:13
neburzhui2:
В капитализме бесплатно не лечат.
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Ты хоть жил при капитализме недоумок?
neburzhui2 06 октября 2018 | 08:33
vezdehod:
Мишка - врач, он вдруг затих:
В Израиле бездна их,-
Гинекологов одних -
Как собак нерезаных;
Нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
Где на всех зубов найти?
Значит - безработица!
ss2020 06 октября 2018 | 07:45
в москве надо всех до одного врачей сократить и выслать в магадан... тогда в голову лилипутов возможно придёт мысль и будет искать мозг!)))
midnightblues 06 октября 2018 | 08:24
ss2020: Уже поздно
Да и лечить некого
меря провели крестный ход
neburzhui2 06 октября 2018 | 08:35
midnightblues:
Вы ребята не умные.
Вы - ушлые, Это не одно и тоже.
benin_papa__ 06 октября 2018 | 07:56
Бабы новых нарожают.
Не славянские в этот раз, а уже какие попало. Но на роли ихтамнетов пойдут любые папуасы индейцы.