Пикет против новой волны сокращения врачей пройдет сегодня в Москве

Его организуют сразу три профсоюза медиков. Предполагается, что это будет одной из серии протестных акций, — сказала «Эху Москвы» председатель межрегионального союза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Пикет начнется на площадке перед министерством здравоохранения в 16 00.