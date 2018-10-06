Протестующие в столице Ингушетии вновь остались на ночь на городской площади

Выступления против соглашения с Чечней о границе не прекращаются в республике с четверга. Как пишет сайт «Кавказский узел», несколько тысяч человек накануне потребовали признать недействительным этот договор, назначить референдум о границах Ингушетии. Также они добиваются отставки главы республики Юнус-бека Евкурова.

Сам Евкуров накануне в интервью телеканалу РБК сказал, что обстановка в Ингушетии напряженная, но контролируемая.

По мнению Евкурова, на митинге присутствует около двух с половиной – трех тысяч человек. Очевидцы настаивают, что количество протестующих гораздо больше.