Протестующие в столице Ингушетии вновь остались на ночь на городской площади
Выступления против соглашения с Чечней о границе не прекращаются в республике с четверга. Как пишет сайт «Кавказский узел», несколько тысяч человек накануне потребовали признать недействительным этот договор, назначить референдум о границах Ингушетии. Также они добиваются отставки главы республики Юнус-бека Евкурова.
Сам Евкуров накануне в интервью телеканалу РБК сказал, что обстановка в Ингушетии напряженная, но контролируемая.
По мнению Евкурова, на митинге присутствует около двух с половиной – трех тысяч человек. Очевидцы настаивают, что количество протестующих гораздо больше.
Комментарии2
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tchizik 06 октября 2018 | 07:25
Буревестник пока только гордо реет
dominator13 06 октября 2018 | 07:27
Евкуров не ингуш.
Шайтан!