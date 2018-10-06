Германия стала еще одной страной, которая обвинила Россию в кибератаках

Правительство ФРГ поддержало позицию Нидерландов и Великобритании.

Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил на пресс-конференции перед немецкими и иностранными жцрналистами, что эта тема находится на повестке дня германского кабмина. Правительство ФРГ воспринимает эти нападения серьезно, независимо от из источника, подчеркнул спикер. Спикер Меркель назвал кибератаки новым уровнем угрозы. По его словам, они непосредственно касаются основ свободного общества, западной демократии и общей безопасности. Поэтому с точки зрения правительства ФРГ необходимо повышать дееспособность, суверенитет Германии и защиту не граждан в век цифрового общества. Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что в прошлом кибератаки были причислены группе АPT28. Германия примкнула к оценке голландских и британских партнеров, которые причислили эти кибератаки к российской спецслужбе ГРУ.

Представитель канцлера подчеркнул, что правительство ФРГ осуждает подобные нападения и призвал Россию взять на себя полную ответственность за них и прекратить подобные действия.