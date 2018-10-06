Германия стала еще одной страной, которая обвинила Россию в кибератаках
Правительство ФРГ поддержало позицию Нидерландов и Великобритании.
Представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил на пресс-конференции перед немецкими и иностранными жцрналистами, что эта тема находится на повестке дня германского кабмина. Правительство ФРГ воспринимает эти нападения серьезно, независимо от из источника, подчеркнул спикер. Спикер Меркель назвал кибератаки новым уровнем угрозы. По его словам, они непосредственно касаются основ свободного общества, западной демократии и общей безопасности. Поэтому с точки зрения правительства ФРГ необходимо повышать дееспособность, суверенитет Германии и защиту не граждан в век цифрового общества. Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что в прошлом кибератаки были причислены группе АPT28. Германия примкнула к оценке голландских и британских партнеров, которые причислили эти кибератаки к российской спецслужбе ГРУ.
Представитель канцлера подчеркнул, что правительство ФРГ осуждает подобные нападения и призвал Россию взять на себя полную ответственность за них и прекратить подобные действия.
Комментарии5
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sam2018 06 октября 2018 | 07:21
"Мы не верим этим обвинениям, но нам сегодня утром позвонили из госдепа
и орали - "Почему не отреагировали !?? Даем срок до конца дня, иначе санкции и пошлины стократные !"
Пришлось подчиниться. Мы им не доверяем - они подсушивали несколько лет нашего канцлера, но так должно быть - так нам говорили !"
ss2020 06 октября 2018 | 07:28
вова пукин! это фиаско! застенчивый дедушка-пупсик уже дружит с альцгеймером!)
tttyyy 06 октября 2018 | 07:24
А чего Германия не протестовала, а просто засунула свой язык в задницу, когда янки прослушивали пуки старушки Меркель в клозете.
vezdehod 06 октября 2018 | 08:11
tttyyy:
А чего Германия не протестовала, а просто засунула свой язык в задницу, когда янки прослушивали пуки старушки Меркель в клозете.
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Тебе старой Кочерыжке далеко до "старущки" Меркель - она Канцлер, а ты простая Шавка.Она принимает решение, что ей делать, а не ты.
vlabumur 06 октября 2018 | 07:32
- Наговариваете вы на нашу семью. Грех это. ... (С)