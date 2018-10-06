Житель Мичигана 30 лет подпирал свою входную дверь метеоритом стоимостью в 100 тысяч долларов
Булыжник весом в 10 кг попал к нынешнему владельцу вместе с фермой, которую тот купил в 1988 году. Он упал еще в 30-е годы, передает ВВС. По весу метеорит шестой из всех, когда-либо найденных в Мичигане. Сейчас о покупке этого камня думают в Смитсоновском институте и Музее минералогии в Мэне.
Комментарии1
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venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 07:19
Входную дверь подпирал камнем, подпоясывался куем, кушал через кожаную соску .... , реально уровень благосостояния пиндосов достиг космических высот!