Житель Мичигана 30 лет подпирал свою входную дверь метеоритом стоимостью в 100 тысяч долларов

Булыжник весом в 10 кг попал к нынешнему владельцу вместе с фермой, которую тот купил в 1988 году. Он упал еще в 30-е годы, передает ВВС. По весу метеорит шестой из всех, когда-либо найденных в Мичигане. Сейчас о покупке этого камня думают в Смитсоновском институте и Музее минералогии в Мэне.