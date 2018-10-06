Заказные и межрегиональные автобусы в России могут подключить к системе «Платон»
По словам министра транспорта Евгения Дитриха, это должно повысить безопасность на дорогах. И закрыть рынок для нелегальных перевозчиков. Министр напомнил, что по новому закону заказные и регулярные рейсы должны лицензироваться. Глава минтранса объявил об этих планах после крупного ДТП в Тверской области. На трассе Тверь – Ржев в результате лобового столкновения микроавтобуса и автобуса погибли 13 человек.
Комментарии4
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nf5096004 06 октября 2018 | 07:08
Используют любой повод для наложения лапы на доходы. Это же легче, чем проследить за качеством дорог, качеством подготовки водителей и выдачей водительских прав.
chapter_2 06 октября 2018 | 07:22
Броненосцы-членовозы номенклатуры разбивают российские дороги не менее, чем заказные и межрегиональные автобусы. Почему бы их не подключить к системе «Платон»?
kruzalova 06 октября 2018 | 07:32
как плесень...
ss2020 06 октября 2018 | 07:42
раша давно уже подключилась к системе "посейдон".... она утонула!)