Заказные и межрегиональные автобусы в России могут подключить к системе «Платон»

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, это должно повысить безопасность на дорогах. И закрыть рынок для нелегальных перевозчиков. Министр напомнил, что по новому закону заказные и регулярные рейсы должны лицензироваться. Глава минтранса объявил об этих планах после крупного ДТП в Тверской области. На трассе Тверь – Ржев в результате лобового столкновения микроавтобуса и автобуса погибли 13 человек.