Рейтинг «Единой России» опустился до самого низкого за 10 лет уровня
По данным Фонда Общественное мнение, сейчас партию власти поддерживает лишь 31% россиян. Эта цифра непрерывно падает с марта, когда прошли выборы президента. С тех пор уровень поддержки «ЕдРа» снизился на 20 пунктов. Рейтинг Владимира Путина, согласно опросам ФОМ, опустился до 45%. Он начал снижаться, как говорят эксперты, после внесения в Думу законопроекта о пенсионной реформе, роста цен на бензин и повышения НДС.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
igorrrpadlowitchs 06 октября 2018 | 06:41
Странно, что у такой ублюдочной партии , вообще , есть рейтинг. Хотя в россии путина , она же страна дураков, всякие уроды только и имеют рейтинг!
zmeelov_1 06 октября 2018 | 06:46
igorrrpadlowitchs:Да не скрипи зубами, ты их хоть до корней сотри, нам в России на ваш скрип - тьфу и растереть.. Всосал? всё, свободен
igorrrpadlowitchs 06 октября 2018 | 06:57
zmeelov_1: 'нам в россии" - дураки в стране дураков для того и нужны, , чтобы всасывать от власти! Так что не отвлекайся!
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 07:06
igorrrpadlowitchs: Ты что пидарок забыл как я вчера тебя пердолил в жопу? Ты так сладко повизговал от трения моего куя в твоей жопе, что все подумали, что ты есть реально баба! Жди сегодня придём к тебе толпой, будем пердолить тебя всей командой, не забудь подмыться и смазать дырку вазелином, а иначе сотрём её!
nf5096004 06 октября 2018 | 07:12
venedikt_pidarass: пусть не по поводу, но лишь бы что-нибудь ляпнуть. Лексикон достоин уважения в стране Золотова и ему подобных. Правда, немного жаль уши тех порядочных людей, которые еще есть в России.
serjo1977 06 октября 2018 | 07:42
venedikt_pidarass: Пиши почаще, дружок! Когда тебя читаешь, настроение поднимается: сразу понимаешь, что режим долго не протянет - с такими сторонничками-то... :-))
prutkov100 06 октября 2018 | 07:23
...По данным Фонда Общественное мнение, сейчас партию власти поддерживает лишь 31% россиян....
Ох и любят же они умножать на десять в свою пользу . А , как считать народ на акции , то делить на десять .
serjo1977 06 октября 2018 | 07:38
zmeelov_1: нам в России на ваш скрип - тьфу и растереть..
===
Для вас "тьфу и растереть" даже, когда вам на головы мочатся. Нашёл, чем удивить. Впрочем, для прирождённых рабов это нормально.
chapter_2 06 октября 2018 | 06:53
Хорошая новость. Даже В.Путин и С.Собянин побрезговали выдвигаться на должности от партии ЕР.
Россия - не страна дураков! Больного человека нужно лечить, а не ругать...
ugas 06 октября 2018 | 07:14
chapter_2: Их болезни нужно лечить только в тюремных больницах.
bazilgu 06 октября 2018 | 06:54
Быть членом Едра- просто неприлично.
ss2020 06 октября 2018 | 07:38
bazilgu: это приличному человеку, а лилипутам-сектантам - почёт!))))))))))
sprav77 06 октября 2018 | 06:54
Будет еще ниже.
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 07:02
А у вонючих либерастов рейтинг выше 0,0000000002% никогда не поднимался и поэтому им завидно, что у Пути такой высокий рейтинг!
wuwer 06 октября 2018 | 07:25
venedikt_pidarass:
Хоть бы не позорился бывший завклуб, озвучивая в Индии брехню (для внутреннего пользования)
А то иностранные разведки не докладывают истинное положение дел в РФ своему руководству
serjo1977 06 октября 2018 | 07:48
venedikt_pidarass: У Чаушеску ещё в начале декабря 1989-ого рейтинг был повыше путинского. Можно сказать, даже, СИЛЬНО повыше. Отложи методичку, зайди в "Википедию" (вам её Пригожин не заблокировал?) и посмотри, что случилось с ним и с его рейтингом две недели спустя...
yralez 06 октября 2018 | 07:05
Рабство выдавливается по капле.....именно что у расеян по капле.
ss2020 06 октября 2018 | 07:33
рейтинг лилипутов-сектантов сексты свидетелей вовы лилипутина опустился на полшестого!)