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06:32, 06 октября 2018

Рейтинг «Единой России» опустился до самого низкого за 10 лет уровня

По данным Фонда Общественное мнение, сейчас партию власти поддерживает лишь 31% россиян. Эта цифра непрерывно падает с марта, когда прошли выборы президента. С тех пор уровень поддержки «ЕдРа» снизился на 20 пунктов. Рейтинг Владимира Путина, согласно опросам ФОМ, опустился до 45%. Он начал снижаться, как говорят эксперты, после внесения в Думу законопроекта о пенсионной реформе, роста цен на бензин и повышения НДС.

Комментарии

18

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igorrrpadlowitchs 06 октября 2018 | 06:41

Странно, что у такой ублюдочной партии , вообще , есть рейтинг. Хотя в россии путина , она же страна дураков, всякие уроды только и имеют рейтинг!

zmeelov_1 06 октября 2018 | 06:46

igorrrpadlowitchs:Да не скрипи зубами, ты их хоть до корней сотри, нам в России на ваш скрип - тьфу и растереть.. Всосал? всё, свободен

igorrrpadlowitchs 06 октября 2018 | 06:57

zmeelov_1: 'нам в россии" - дураки в стране дураков для того и нужны, , чтобы всасывать от власти! Так что не отвлекайся!

venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 07:06

igorrrpadlowitchs: Ты что пидарок забыл как я вчера тебя пердолил в жопу? Ты так сладко повизговал от трения моего куя в твоей жопе, что все подумали, что ты есть реально баба! Жди сегодня придём к тебе толпой, будем пердолить тебя всей командой, не забудь подмыться и смазать дырку вазелином, а иначе сотрём её!

nf5096004 06 октября 2018 | 07:12

venedikt_pidarass: пусть не по поводу, но лишь бы что-нибудь ляпнуть. Лексикон достоин уважения в стране Золотова и ему подобных. Правда, немного жаль уши тех порядочных людей, которые еще есть в России.

serjo1977 06 октября 2018 | 07:42

venedikt_pidarass: Пиши почаще, дружок! Когда тебя читаешь, настроение поднимается: сразу понимаешь, что режим долго не протянет - с такими сторонничками-то... :-))

prutkov100 06 октября 2018 | 07:23

...По данным Фонда Общественное мнение, сейчас партию власти поддерживает лишь 31% россиян....
Ох и любят же они умножать на десять в свою пользу . А , как считать народ на акции , то делить на десять .

serjo1977 06 октября 2018 | 07:38

zmeelov_1: нам в России на ваш скрип - тьфу и растереть..
===
Для вас "тьфу и растереть" даже, когда вам на головы мочатся. Нашёл, чем удивить. Впрочем, для прирождённых рабов это нормально.

chapter_2 06 октября 2018 | 06:53

Хорошая новость. Даже В.Путин и С.Собянин побрезговали выдвигаться на должности от партии ЕР.

Россия - не страна дураков! Больного человека нужно лечить, а не ругать...

ugas 06 октября 2018 | 07:14

chapter_2: Их болезни нужно лечить только в тюремных больницах.

bazilgu 06 октября 2018 | 06:54

Быть членом Едра- просто неприлично.

ss2020 06 октября 2018 | 07:38

bazilgu: это приличному человеку, а лилипутам-сектантам - почёт!))))))))))

sprav77 06 октября 2018 | 06:54

Будет еще ниже.

venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 07:02

А у вонючих либерастов рейтинг выше 0,0000000002% никогда не поднимался и поэтому им завидно, что у Пути такой высокий рейтинг!

wuwer 06 октября 2018 | 07:25

venedikt_pidarass:
Хоть бы не позорился бывший завклуб, озвучивая в Индии брехню (для внутреннего пользования)
А то иностранные разведки не докладывают истинное положение дел в РФ своему руководству

serjo1977 06 октября 2018 | 07:48

venedikt_pidarass: У Чаушеску ещё в начале декабря 1989-ого рейтинг был повыше путинского. Можно сказать, даже, СИЛЬНО повыше. Отложи методичку, зайди в "Википедию" (вам её Пригожин не заблокировал?) и посмотри, что случилось с ним и с его рейтингом две недели спустя...

yralez 06 октября 2018 | 07:05

Рабство выдавливается по капле.....именно что у расеян по капле.

ss2020 06 октября 2018 | 07:33

рейтинг лилипутов-сектантов сексты свидетелей вовы лилипутина опустился на полшестого!)

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