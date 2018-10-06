Уголовное дело возбудили против создателя группы «Мужское государство» во Вконтакте
Саратовского тренера по фитнесу Владислава Позднякова подозревают в возбуждении ненависти к женщинам. Расследование ведется в Нижнем Новгороде, где, согласно материалам дела, Поздняков на съемной квартире делал записи в паблике. По данным «Медиазоны», он был задержан в конце сентября. Еще одно уголовное дело в отношении сторонников «Мужского государства» расследуют в Хабаровске. Следствие считает, что они пропагандируют идею «национал-патриархата» и разжигают межнациональную вражду.
Комментарии7
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vik_tor 06 октября 2018 | 06:38
Осталось представителей ЛГБТ объявить экстремистами...
igorrrpadlowitchs 06 октября 2018 | 06:45
vik_tor: это каким нужно быть дураком, чтобы писаться "ВКонтакте"!
esol 06 октября 2018 | 07:01
igorrrpadlowitchs: ФСБук ваще всех либерастов банит, одни слёзы кругом, забанили за месяц за безобидный пост, вон у сотника, рынской, иртеньева, боссарт, и т.д. спроси
vinokur 06 октября 2018 | 06:48
Призыв "Будь мужчиной" -- это, безусловно, экстремизм.
aleksei123m 06 октября 2018 | 07:18
Для сотрудников всех правооХренительных органов, мне думается, пора ввести статью за "идиотизм в особо крупных размерах".
vorthyn 06 октября 2018 | 07:29
Маразм крепчает!
vlabumur 06 октября 2018 | 07:40
Это только начало.Будет хуже.