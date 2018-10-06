Уголовное дело возбудили против создателя группы «Мужское государство» во Вконтакте

Саратовского тренера по фитнесу Владислава Позднякова подозревают в возбуждении ненависти к женщинам. Расследование ведется в Нижнем Новгороде, где, согласно материалам дела, Поздняков на съемной квартире делал записи в паблике. По данным «Медиазоны», он был задержан в конце сентября. Еще одно уголовное дело в отношении сторонников «Мужского государства» расследуют в Хабаровске. Следствие считает, что они пропагандируют идею «национал-патриархата» и разжигают межнациональную вражду.