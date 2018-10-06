Германия присоединилась к обвинениям в адрес России в кибератаках
В правительстве страны с полным доверием относятся к той информации, которую сообщили Нидерланды и Великобритания. Как сказал представитель кабинета министров ФРГ, эта оценка базируется на собственной, очень хорошей фактической базе и источниках. Речь идет о серии кибератак, в том числе против Организации по запрещению химического оружия.
Комментарии3
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yulya_cikina23 06 октября 2018 | 06:36
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igorrrpadlowitchs 06 октября 2018 | 06:37
Многоходовочки вовы выявили, что он просто дурак!
bazilgu 06 октября 2018 | 06:50
Что бы ни произошло теперь будут обвинять Россию, даже когда она совершенно не при делах. Это и называется "Репутация". Есть же поговорка: "Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя." Путинский режим заработал себе совершенно определенную репутацию. И нечего теперь обижаться и негодовать.
Я только развел бы подальше понятия "Россия" и "Путинский режим". Режим паразитирует на России. Россия- прекрасная страна, а путинское государство- гнусное, лживое, вороватое.