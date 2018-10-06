Германия присоединилась к обвинениям в адрес России в кибератаках

В правительстве страны с полным доверием относятся к той информации, которую сообщили Нидерланды и Великобритания. Как сказал представитель кабинета министров ФРГ, эта оценка базируется на собственной, очень хорошей фактической базе и источниках. Речь идет о серии кибератак, в том числе против Организации по запрещению химического оружия.