Певца и актера Шарля Азнавура похоронят сегодня во Франции

В армянской церкви Святого Иоанна Крестителя в Париже состоится отпевание. Тело артиста будет захоронено в семейном склепе во французской коммуне Монфор-л’Амори. Там погребены родители Азнавура и его сын Патрик.

Накануне, во время общенациональной церемонии памяти Азнавура, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал его символом страны.

Шарль Азнавур скончался в начале этой неделе на 95-м году жизни. На его исторической родине, в Армении, сегодня объявлен день траура.