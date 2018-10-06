Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре в Москве
Мероприятие под названием «За нашу и вашу свободу» начнется с кинопоказа, — рассказал «Эху Москвы» организатор Сергей Давидис.
Вечер начнется в 16 00.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_cikina23 06 октября 2018 | 06:37
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
epynda 06 октября 2018 | 06:38
"За нашу и вашу свободу" ???
Если лично вы не свободны, то участвуте в кинопоказе лично......
За нашу свободу, пожалуйста, выступать не надо....
Во-первых вас никто об этом не просил, а во-вторых, лично я, и все мои друзья и знакомые, абсолютно свободны....
И, наконец, третье, в защиту каких политзаключённых, из каких стран, вы собираетесь выступать ???
polikarpich 06 октября 2018 | 06:44
epynda: Из нашей стране, из нашей, не надо прикидываться ветошью.
Да и не приглашает вас туда никто приходить, тем более не заставляет.
Раз свободны, стало быть наслаждайтесь своей свободой, сидите на диване, смотрите какого-нибудь Сикилёва.
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 06:45
Будут пляски, будут песни
Будет блядство в попу тресни!
polikarpich 06 октября 2018 | 06:50
venedikt_pidarass: Придёшь? И этих, BDSMщиков с нагайками с собой прихвати, вы ж там вместе тусуетесь.