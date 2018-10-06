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06:04, 06 октября 2018

Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре в Москве

Мероприятие под названием «За нашу и вашу свободу» начнется с кинопоказа, — рассказал «Эху Москвы» организатор Сергей Давидис.
Вечер начнется в 16 00.

Комментарии

5

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yulya_cikina23 06 октября 2018 | 06:37

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epynda 06 октября 2018 | 06:38

"За нашу и вашу свободу" ???
Если лично вы не свободны, то участвуте в кинопоказе лично......
За нашу свободу, пожалуйста, выступать не надо....
Во-первых вас никто об этом не просил, а во-вторых, лично я, и все мои друзья и знакомые, абсолютно свободны....
И, наконец, третье, в защиту каких политзаключённых, из каких стран, вы собираетесь выступать ???

polikarpich 06 октября 2018 | 06:44

epynda: Из нашей стране, из нашей, не надо прикидываться ветошью.
Да и не приглашает вас туда никто приходить, тем более не заставляет.
Раз свободны, стало быть наслаждайтесь своей свободой, сидите на диване, смотрите какого-нибудь Сикилёва.

venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 06:45

Будут пляски, будут песни
Будет блядство в попу тресни!

polikarpich 06 октября 2018 | 06:50

venedikt_pidarass: Придёшь? И этих, BDSMщиков с нагайками с собой прихвати, вы ж там вместе тусуетесь.

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