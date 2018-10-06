Социальная сеть «ВКонтакте» раскрыла политику взаимодействия с госорганами
Впрочем, никакой статистики о количестве запросов представлено не было.
«Отчёт о прозрачности», представленный «ВКонтакте», оказался прозрачным не до конца. У ресурса появился специальный информационный раздел, где описаны установки по работе с запросами спецслужб. Цифр о запросах силовиков не опубликовали. Подготовку такого рода данных в конце лета анонсировал глава «ВКонтакте» Андрей Рогозов. Он обещал сообщить в каких случаях куда-либо может передаваться информация о пользователях, а также дать сведения о политике обработки обращений госструктур. Все это подавалось как реакция на лавину уголовных дел за лайки и репосты. Теперь же, о «ВКонтакте» заверили, что выдают переписку только после решения суда. Но и без такового соцсеть делится с властями адресами личных страниц, сообщает о времени и IP-адресе регистрации профиля, передает номера мобильных телефонов, адреса электронной почты и IP-адрес последнего изменения пароля. Впрочем, переписка пользователей, без решения суда, передана быть не может.
Отчеты о политике прозрачности периодически выпускают Twitter и Facebook. Однако, в них указываются сведения о количестве правительственных запросов. Эти данные регулярно обновляются и находятся в открытом доступе.
Комментарии2
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oleg_andreevich 06 октября 2018 | 06:39
Наконец то. Теперь все граждане РФ с криками "ура" радостно побегут регистрироваться а ВК.