Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку
Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе подтвердил телеканалу «Настоящее время», что его подзащитный прекращает протестную акцию, которая длилась почти 5 месяцев.
Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова. Тюремное ведомство еще накануне утверждало, что заключенный уже прекратил голодовку.
Украинский режиссер был осужден в России по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает. Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.
Комментарии3
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cromwel 06 октября 2018 | 06:28
А режиссер голодал разве?
yulya_cikina23 06 октября 2018 | 06:38
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venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 06:42
За 5 месяцев голодовки поправился на 4,5 кг....., некуя себе голодовка!