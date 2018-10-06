Движение на наземном участке Филевской линии московского метро закрыто в эти выходные

Поезда не будут ходить между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Как пояснили в руководстве подземки, очередные ограничения введены в связи с капитальным ремонтом открытого участка линии. В то же время пассажирам предоставят компенсационные маршруты автобусов. Станции Филёвской линии, как напомнили в руководстве метро, были открыты почти 60 лет назад и нуждались в ремонте. Нынешнее технологическое окно станет восьмым на «голубой ветке» с начала года.