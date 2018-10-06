Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии помогла вернуть в бюджет более $35 млрд
Почти 40% было возвращено в форме наличных денег, остальное – в виде различных активов, сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В интервью агентству Bloomberg он заметил, что нынешняя операция по борьбе с коррупцией завершится через два года. Ранее в ходе кампании были задержаны десятки членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов. Сейчас в заключении остаются восемь предполагаемых взяточников, добавил принц. Власти заверяли, что дела 95 подозреваемых будут переданы в прокуратуру, они предстанут перед судом.
Комментарии1
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clandestino 06 октября 2018 | 05:28
Не густо. Но и не пусто на 32 млн населения. Если будет продолжение то очень ничего даже. Члены королевской семи на киче. Кое кому пример. А если бы там были пригожинские тролли то их и арестовывать бы не стали, а забили бы камнями. Что делать, таковы первобытные, упрощённые, но по сути верные понятия о справедливости.