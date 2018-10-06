Почти 40% было возвращено в форме наличных денег, остальное – в виде различных активов, сказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В интервью агентству Bloomberg он заметил, что нынешняя операция по борьбе с коррупцией завершится через два года. Ранее в ходе кампании были задержаны десятки членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов. Сейчас в заключении остаются восемь предполагаемых взяточников, добавил принц. Власти заверяли, что дела 95 подозреваемых будут переданы в прокуратуру, они предстанут перед судом.