Сотрудников ИНИОН могут не пустить в здание института в Москве

Управляющее предприятие считает, что научный коллектив незаконно занимает помещения. «Управление служебными зданиями» направило предупреждение врио директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Владимиру Качану, пишет РБК. Там говорится, что ИНИОН мог безвозмездно пользоваться зданием Института металлургии и материаловедения только до 5 сентября. МЧС, Ростехнадзор и прокуратура требуют устранить нарушения правил безопасности здания. Однако из-за того, что в нем располагается ИНИОН, компания не может приступить к работам. Институт переехал на улицу Кржижановского в 2015 году, после того как в здании на Нахимовском проспекте произошел пожар.