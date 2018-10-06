Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретится сегодня на ринге с ирландцем Конором Макгрегором

Бой за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата смешанных единоборств в легком весе пройдет в Лас-Вегасе. Сейчас этим титулом обладает Нурмагомедов, став первым россиянином, который завоевал его. Поединок с Макгрегором начнется, когда в Москве будет утро воскресенья. Ирландец ранее был лишен пояса за то, что не проводил бои с 2016 года