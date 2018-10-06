Солнечную электростанцию запустили вблизи Чернобыльской АЭС
Она находится в ста метрах от саркофага, который скрывает взорвавшийся энергоблок. Ее монтаж был завершен в конце прошлого года. С июля года она генерирует энергию для национальной украинской электросети. Сейчас более половины электроэнергии Украине дают атомные станции. Киев, как передает DW, рассматривает проект создания в зоне отчуждения в Чернобыле нескольких солнечных и ветряных электростанций.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
condor00 06 октября 2018 | 04:29
Вот это - настоящее дело!