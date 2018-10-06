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04:04, 06 октября 2018

Российских интернет-троллей подозревают в дезинформации и пропаганде среди британских подростков

Как пишет The Times, цель новой кампании – посеять раздор среди молодых жителей западных стран. К такому выводу эксперты пришли после анализа свыше 3 млн. сообщений в «Твиттере». По данным газеты, пропагандистская работа ведется также с помощью тематических видеоканалов на сервисе YouTube. Российские интернет-тролли выдают себя за западных подростков. И, в частности, вбрасывают ложную информацию о покушении на Скрипалей в Солсбери, пишет издание. А еще связанные с Кремлем комментаторы, добавляет газета, пытаются убедить во вреде ГМО и прививок, и подстрекают к «акциям политического протеста».

Комментарии

4

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dew_point 06 октября 2018 | 04:22

Что то я сильно сомневаюсь что у ольгинских троллей настолько высокий уровень владения английским чтобы к чему то подстрекать.
Было бы хорошо увидеть примеры.

idruker 06 октября 2018 | 04:28

dew_point: Зайди на сайт the times - там все примеры приведены. Вот один из них:

"The most brazen Russian attempt to reach young Britons is a Kremlin-sponsored YouTube channel. The show, entitled ICYMI, is produced in the UK. It has accused the British government of hypocrisy on human rights and has suggested that President Putin and Donald Trump should be allies. In a recent segment, a young female presenter with an upper-class British accent suggested that an interview by Alexander Petrov and Ruslan Boshirov, the two men identified by Britain as responsible for the Salisbury poisonings, had “united the people of Russia and Britain”, because both populations were equally confused."

lom2011 06 октября 2018 | 04:48

dew_point: А нахера тебе примеры, ты же пригожинский тролль:
Твои перлы:
1. Что такое 6е поколение? Это новейшая российская технология стелс. Самолёт виден только в выделяемых на его разработку и постройку расходных ведомостях.
Ни один радар НАТО такое смертоносное оружие засечь не в состоянии.
2. Как же амеросы не хотят злить путлера. Ну только в жопу его не целуют.
А все почему? А потому что ЯО. Страшено...
Надо Вовчику подсказать что б провели учебный пуск баллистической ракеты с акватории тихого океана по полигону на новой земле. Гляди и санкции снимут. Вы передайте там в кремль...
======================================================
Э, ряженный петух, давай назад к себе, в лубянский курятник.

lom2011 06 октября 2018 | 04:44

С почином!
С 1 октября гэбня начала записывать интернет-трафики, согласно "закону Яровой". Читай закону ФСБ. Скорость заметно упала и скачет.
Радио "Свобода" банится интернет-провайдером ТТК. В частности, передачи о провалах агентов ГРУ.

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