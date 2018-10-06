Министерство финансов предлагает ослабить валютный контроль компаниям, которые попали под санкции США

Для этого ведомство, как пишет РБК, подготовило проект закона о валютном регулировании и валютном контроле. Сейчас компании-резиденты обязаны использовать счета в российских банках при валютных операциях. Минфин хочет разрешить тем, против кого введены санкции, не зачислять деньги на такие счета. Причина в том, что не только зарубежные банки отказываются проводить платежи для таких структур, но зачастую и российские кредитные организации, отмечает издание.