Представители коренных народов Ямало-Ненецкого округа пожаловались на силовиков, которые изымают оружие и провизию

Сотрудники Росгвардии регулярно наведываются в кочевья. Они отбирают у людей ружья под предлогом, что у них нет оружейных сейфов в жилищах, пишет сайт «МБХ Медиа». Чиновники обвиняют тех, кто жалуется, в браконьерстве. Этим же они объясняют причину, по которой изымают у местных жителей заготовленную на зиму рыбу. Представители коренных народов объясняют, что в тундре без ружья людям не выжить.