Социальная сеть «ВКонтакте» объяснила, какие сведения о пользователях она выдает властям без решения суда
Помимо адреса страницы, мобильного телефона и электронной почты, это еще время последнего изменения пароля и IP-адрес, с которого он был изменен. «ВКонтакте» также предоставляет историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, говорится в специальном информационном разделе ресурса. При этом получать данные о причинах запроса или уведомлять пользователя сеть по закону не может, настаивают в ее руководстве. «Вконтакте» также не привела статистику запросов властей. В ее пресс-службе «Новой газете» объяснили, что по этому вопросу еще собирают информацию.
Комментарии1
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foma55 06 октября 2018 | 03:47
Выдаст всё что потребует и вообще "ВКонтакте"-это теперь часть секретной службы России.