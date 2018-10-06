Социальная сеть «ВКонтакте» объяснила, какие сведения о пользователях она выдает властям без решения суда

Помимо адреса страницы, мобильного телефона и электронной почты, это еще время последнего изменения пароля и IP-адрес, с которого он был изменен. «ВКонтакте» также предоставляет историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, говорится в специальном информационном разделе ресурса. При этом получать данные о причинах запроса или уведомлять пользователя сеть по закону не может, настаивают в ее руководстве. «Вконтакте» также не привела статистику запросов властей. В ее пресс-службе «Новой газете» объяснили, что по этому вопросу еще собирают информацию.