Z Архив новостей новости
5 1 6 434
03:05, 06 октября 2018

Социальная сеть «ВКонтакте» объяснила, какие сведения о пользователях она выдает властям без решения суда

Помимо адреса страницы, мобильного телефона и электронной почты, это еще время последнего изменения пароля и IP-адрес, с которого он был изменен. «ВКонтакте» также предоставляет историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, говорится в специальном информационном разделе ресурса. При этом получать данные о причинах запроса или уведомлять пользователя сеть по закону не может, настаивают в ее руководстве. «Вконтакте» также не привела статистику запросов властей. В ее пресс-службе «Новой газете» объяснили, что по этому вопросу еще собирают информацию.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

foma55 06 октября 2018 | 03:47

Выдаст всё что потребует и вообще "ВКонтакте"-это теперь часть секретной службы России.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 465 6 6868 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 6799 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 59 6 5811 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Новости

В ближайший вторник будет названо настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей Эти данные представит в Палате общин расследовательская группа Bellingcat…

5 61 6 5952
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 455 6 45679 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 148 6 15353 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 72 6 8302 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Новости

С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35 Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби…

5 52 6 6292
Новости

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко: «Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки»...

5 154 6 18887
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 48 6 5955 05.10
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 87 6 10893 04.10
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 112 6 14450 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12039 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6457 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26105 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 54 6 8097 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Рейтинг «Единой России» демонстрирует рекордное падение После президентских выборов рейтинг «Единой России» снизился на 20%, причем 3% партия потеряла только за последнюю неделю сентября…

5 29 6 38537
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 252 6 138442 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 87 6 10893 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 422 6 259115 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 79 6 127011 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7313970
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3687844

Сегодня в эфире