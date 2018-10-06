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03:05, 06 октября 2018

Киев требует от Москвы пустить к Олегу Сенцову в российскую колонию украинских и международных врачей

МИД Украины направил соответствующую ноту. Медики смогут провести независимое обследование, пояснили во внешнеполитическом ведомстве. Сенцов накануне объявил, что собирается сегодня прекратить голодовку, которая длилась почти пять месяцев. Это связано с тем, что в тюремном ведомстве хотят применить принудительное кормление, объяснил он в своем письме. Олег Сенцов осужден по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает. Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.

Комментарии

1

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antimalin 06 октября 2018 | 03:28

Вот и закончилось шоу под названием "голодовка Сенцова".
Террорист захотел покушать, а не умирать.
Хотя от кушания он никогда и не отказывался.
Прием питательных смесей и супов - это липовая голодовка.
На одной воде он никогда не был.
Брехун-террорист, в общем.
Сала герою фейкового голодания!

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